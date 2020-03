Prevoze robu iz Italije: Postoji i scenarij za zatvaranje granice

Među vozačima prijevoznika ne vlada panika jer su vozači naviknuti na svakakve prepreke, ali stanje je takvo da je sve nejasno. Nitko ne zna što treba raditi i kako se ponašati.

Govori nam to predsjednik Sindikata hrvatskih vozača Miljenko Gočin i nastavlja da se dio vozača koji voze iz Italije šalje da idu kući u samoizolaciju, a drugi mogu slobodno nastaviti voziti. Tek ako se pojave neki simptomi bolesti moraju se javiti svojem liječniku.

- Oni koji dobiju uputu o karanteni kod kuće dodatno su zbunjeni, jer kad otiđu svojim liječnicima, oni nemaju na temelju čega otvoriti im bolovanje jer nisu bolesni i nemaju simptome. Tko će opravdati kod poslodavca to što su doma - upozorava na problem Gočin. A Italija je najvažnije tržište za izvoz naših roba i drugo tržište za izvoz usluga (turizam). Tamo najviše izvozimo plin, žitarice, benzin i drvo.

- Drvo je posebno bitna kategorija za naše prijevoznike jer ga u velikim količinama vozimo u Italiju. Također, od tamo kamionima dovozimo od kukuruzne krupice, preko keramike, tehnike, pašte... - kaže Gočin. Inače, gruba procjena je da je u Hrvatskoj oko 100.000 vozača u tom cestovnom teretnom prijevozu. Ako se zatvore granice prema Italiji, o čemu se potiho nagađa, to bi značilo ne samo udar, nego i sigurno zatvaranje mnogih radnih mjesta u prijevozu.

- Ako robu ne prevezemo mi, lako će nam posao preuzeti kolege iz Rumunjske i Bugarske, i te poslove više nećemo vratiti - uvjerava nas. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Krunoslav Capak kaže da postoji razrađeni scenarij zatvaranja granica prema Italiji.

- Ali to zasad ne dolazi u obzir. Kod tog scenarija to bi se radilo u koordinaciji s talijanskim kolegama i Europskom komisijom. U paketu mjera na stolu je i ta mogućnost jer smo suverena država te imamo pravo i to napraviti. Ali to je još daleko od realnog - rekao je dr. Capak.

Zatvaranjem granica slomili bi se i izvoznici i prijevoznici

1. Ako bi se kao krajnja mjera išlo na zatvaranje granica prema Italiji, to bi bilo koordinirano s više zemalja. Na udaru bi odmah bio sav promet. S obzirom na to da je Italija naše najbitnije tržište za izvoz, dobar dio od 100.000 vozača bi se ‘sparkirao’. Oni uglavnom rade za privatne prijevoznike, koji bi gubitkom poslova morali otpustiti radnike.

2. Turizam je zasad pao oko 5%. Ministar turizma Gari Capelli rekao je kako 70% naših turista dolazi cestom, što po njemu i nije loše, jer su gosti na svega nekoliko sati vožnje od nas pa se lako vrate kad se situacija smiri. Slijede nam uskoro uskrsni praznici, koji sad ovise o situaciji s korona virusom.

3. Dođe li do pada turizma, oni koji kupuju turističke nekretnine, ali i (od zarade) nekretnine u Zagrebu, sad će ih morati prodavati. U pitanje će doći i prostori koje unajmljuju zubari i drugi koji se bave zdravstvenim turizmom, rekao je Boro Vujović iz HGK.

