Preživio smaknuće: 'Boli su ga pola sata, ali nisu našli venu...'

Doyle Lee Hamm (61), zatvorenik iz Alabame "preživio" je smaknuće. No njegovo odvjetnik kaže da je Hamm pretrpio jaku bol dok su mu bezuspješno pokušali pronaći venu u koju bi uveli smrtonosnu injekciju. Tvrdi da su njegovog klijenta bezuspješno ubadali u prepone, zglobove te u donji dio noge. Hammu je zato smaknuće odgođeno.

Hamm se borio s limfomom, a trebao je biti smaknut u četvrtak zbog ubojstva Patricka Cunninghama 1987. godine. Smaknuće je prekinuto u 23.30 sati jer je zaključeno da mu ne mogu naći venu i da se smaknuće neće moći izvršiti prije roka koji je bio do ponoći.

UPDATE #DoyleHamm : "This was torture. The federal courts and the governor of Alabama have just invented ‘wrongful execution.’" Headed back into Holman Prison tomorrow, Sunday, with Dr. Mark Heath to document the botched execution for the US district judge: https://t.co/hA9gr9lBKH pic.twitter.com/2ajcjkbAsX



- Oni su bili kao mesar, moj klijent je trpio strašnu bol - tvrdi Hammov odvjetnik Bernard Harcourt.

- Od srpnja tvrdim da se mog klijenta ne može smaknuti injekcijom jer su mu žile jako oštećene zbog bitke s rakom, zbog hepatitisa i jer je ranije uzimao droge - kaže Harcourt, piše The Sun.

Hamm je osuđen prije 31 godinu jer je tijekom oružane pljačke ubio Patricka Cunninghama koji je radio noćnu smjenu u motelu. Hamm je sve priznao policiji nakon što su dva njegova pomagača svjedočila protiv njega u zamjenu za manju kaznu. Harcourt je nakon odgode smaknuća objavio fotografiju s Leeovim bratom.

Catching up before going into Holman Prison Sunday morning with Dr. Mark Heath to conduct medical exam of the butchery. Came across these pictures of family friends and counsel after botched execution was done at 11:30PM Thursday night. Doyle's brother Danny is there. pic.twitter.com/S9hQDLV5iH