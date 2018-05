Preživjela je stravičnu nesreću, a danas već može voziti bicikl

Život Christine Zahler odredila je nesreća u travnju 2013. godine. Tada je imala tri godine. Automobil ju je vukao 350 metara i danas je osuđena je na kolica. No njezin napredak je, kažu liječnici, jednak čudu.

Christine iz njemačkog Garmisch-Partenkirchena vozi bicikl. To nije neko čudo za curicu od osam godina, ali je čudo za curicu koja je preživjela tešku prometnu nesreću, piše Merkur.de.

Foto: Facebook

Curica je kobnog dana s majkom Kathrin prelazila cestu na pješačkom prijelazu dok im je bilo upaljeno zeleno svjetlo. No istovremeno se upalilo i zeleno svjetlo automobilima za skretanje. Žena (77) je naletjela na Christine no nije to primijetila nego ju je vukla još 350 metara. Zaustavila se tek kada su ju ostali sudionici u prometu upozorili na to što se dogodilo.

Uslijedila je borba za život. Christine je zadobila brojne teške ozljede glave, ramena, nogu. Gotovo dvije godine je bila po bolnicama. Prošla je 38 operacija. Liječnici su u prognozama bili jako oprezni.

Curica danas vozi specijalan bicikl, može napraviti nekoliko koraka uz pomoć majke, ide u školu. Ponekad mora koristiti svoj kompjuter kako bi rekla što želi. I dalje redovito posjećuje liječnike.

Majka Kathrin nikad nije izgubila vjeru u ozdravljenje svoje kćeri. Kaže, borit će se i vjeruje da će jednog dana njezina Christine ustati iz kolica i početi opet normalno govoriti.