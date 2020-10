'Približavamo se vrhuncu, bojim se da ćemo imati opet više od 1000 oboljelih svakog dana'

Govoreći o porastu broja zaraženih, Gordan Lauc rekao je da će to sada početi pratiti i broj umrlih i hospitaliziranih te je istaknuo da će naše bolnice biti na granici kapaciteta

<p>Znanstvenik Gordan Lauc rekao je jutros u razgovoru za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a565744/Kad-izadjete-negdje-u-grad-vrlo-je-vjerojatno-da-cete-naci-zarazenu-osobu.html">N1 televiziju</a></strong> kako se boji da ćemo sljedećih dana opet imati više od 1000 novozaraženih po danu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Vjerojatno se približavamo vrhuncu epidemije. Svugdje u svijetu je veći broj doista zaraženih nego što je broj potvrđenih. Danas kad izađete negdje u grad vrlo je vjerojatno da ćete naići na osobu koja je zaražena. Ima puno asimptomatskih, onih sa slabim simptomima, ali i onih ljudi koji će tek razviti simptome. Nekoliko dana prije toga su jako infektivni. To što vidimo čovjeka koji nema nikakve simptome ne znači da ih za dva dana neće dobiti ili da neće proširiti virus - rekao je i napomenuo da treba sada izbjegavati bliske kontakte.</p><p>Govoreći o porastu broja zaraženih, rekao je da će to sada početi pratiti i broj umrlih i hospitaliziranih te je istaknuo da će naše bolnice biti na granici kapaciteta. Dodao je i da se sada treba cijepiti protiv gripe.</p><p>- Gripa je jako teška bolest. Španjolska gripa ubila je pet ili možda čak 10 posto ukupne populacije početkom prošlog stoljeća. Reći da je nešto kao gripa ne znači da je to bezopasno. I uz cijepljenje gripa ubija puno ljudi. Koronavirus je ubio puno ljudi, trenutno ubija puno ljudi na planetu i ubit će ih još više početkom zime. Ali čak i taj broj ljudi koji će umrijeti manji je problem od broja hospitaliziranih jer na svakog koji umre imate do 10 ili 15 hospitaliziranih ljudi, a to bolnice ne mogu podnijeti i gubimo svu drugu zdravstvenu skrb - kaže Lauc.</p><p>Istaknuo je kako se mogu postaviti šatori i kreveti u Arenu, ali da je problem nedostatka liječnika i da ćemo sigurno doći na gornju granicu kapaciteta. Kaže da je sigurno da će do kraja godine biti odobreno nekoliko cjepiva, ali da to ne znači da će se svatko moći cijepiti. Pretpostavlja da će Hrvatska na početku imati cjepivo za pet posto populacije, a to se odnosi na kritične skupine i zdravstvene radnike.</p><p><br/> </p>