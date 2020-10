Lauc: Broj umrlih uvijek kasni tri tjedna za brojem zaraženih

Svi parametri koji su nam u ljeti pomagali da se ne zarazimo, sad više nisu tu, poručuje. Pojavio se i problem grijanja koji jako isušuje zrak. Nije dobro, smatra Lauc, i bit će još gore sljedećih mjeseci

<p>Znanstvenik <strong>Gordan Lauc </strong>za <a href="https://vijesti.hrt.hr/666518/lauc-o-aktualnoj-situaciji-s-koronavirusom" target="_blank">HRT </a>je poručio kako se trenutno nalazimo u nedefiniranom stanju jer vidimo golem porast broja slučajeva koji broj umrlih još ne prati u toj mjeri. Međutim dodao je da broj umrlih uvijek kasni tri tjedna za brojem zaraženih.</p><p>- Ako se nastave ove tendencije u Europi, vraća nam se zimski COVID, bolest koja ima teže simptome i veću smrtnost nego što smo imali zadnjih šest mjeseci - upozorio je te dodao da se takav nagli porast nije dogodio kod nas zbog klime.</p><p>Svi parametri koji su nam u ljeti pomagali da se ne zarazimo, sad više nisu tu, poručuje. Pojavio se i problem grijanja koji jako isušuje zrak. Nije dobro, smatra Lauc, i bit će još gore sljedećih mjeseci.</p><p>- Do ljeta smo vjerovali da ovaj virus nije aerosolni, a sad se pokazalo da je. Nije dovoljno udahnuti jedan virus, potrebno je udahnuti veliku količinu virusa da bi se zarazili. Zato je važno prozračivanje prostora, izbjegavanje bliskog kontakta - rekao je Lauc.</p><p>Napominje da će velika većina bolest preboljeti bez velikih simptoma i neće umrijeti, ali s obzirom na to da je virus jako zarazan, moguće je da će veliki broj ljudi imati teže simptome jer se može dogoditi da nemamo kapacitete za njihovo liječenje.</p><h2>'Nakon što prebolite bolest, neko vrijeme ste zaštićeni'</h2><p>Na pitanje može li se osoba dva puta zaraziti, Lauc je rekao da je to nešto što se događa, ali prema dostupnim podacima to je iznimka, a ne pravilo.</p><p>- Nakon što prebolite bolest, neko vrijeme ste zaštićeni. Tko je prebolio bolest preko ljeta, vrlo vjerojatno neće dobiti teži oblik bolesti tijekom ove zime, a hoće li biti zaštićen nagodinu, to još ne znamo, rekao je. </p><p>Osvrnuo se i na cjepivo. Rekao je da cjepiva jako dobro napreduju te da očekuje da ćemo do kraja godine imati odobreno barem jedno cjepivo.</p><p>- Ali to ne znači da će biti dostupno ljudima. Mi ćemo dobiti određenu količinu, ali to će biti za zdravstvene djelatnike i ugrožene skupine, naglasio je.</p><p>Još je jednom ponovio da je preporučeno cijepiti se protiv gripe i da tko god ima priliku, neka se cijepi. </p><p>Lauc je rekao da su kod djece teži oblici bolesti iznimno rijetki i da su povezani s pretjeranom debljinom ili drugim bolestima.</p><p>- Možemo smatrati da oni nisu ugroženi, a koliko šire virus, nije sigurno. Vidimo da nema velikog širenja po školama i mislim da su nam škole još uvijek sigurna mjesta i zatvaranje škola mora doći zadnje na red.</p>