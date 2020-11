'Pribojavamo se da budemo u poziciji da biramo koga ćemo staviti na respirator i spasiti'

<p>Ministar je iznio stav Vlade koja misli da su mjere zadovoljavaljuće, i da treba pričekati do postrožavanja mjera. Mi smo jasno artikulirali da mjere treba dovesti već sada. Doći će do značajnog preopterećenja zdrav susustava i do lockdowna, rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/predsjednik-hrvatske-lijecnicke-komore-kresimir-luetic-o-sastanku-s-ministrom-berosem---627125.html">Dnevnik Nove TV </a><strong>Krešimir Luetić</strong>, predsjednik Hrvatske liječničke komore.</p><p>Naglasio je da je zdravstveni sustav već opterećen Covid pacijentima i da, ako se nastavi trend, neće imati mogućnost pružiti skrb svima koji će je trebati.</p><p>Rekao je kako se pribojavaju crne mogućnosti da ne bude dovoljno respiratora. </p><p>- Pribojavamo se da budemo u poziciji da biramo koga ćemo staviti na respirator, kome ćemo pružiti šansu za preživljavanje - rekao je.</p><p>Kaže da kroz strože mjere treba poslati poruku da situacija nije dobra i naglašava kako se nada da će se u sljedećim danima riješiti situacija oko onkoloških pacijenata koji su ostali bez lijekova jer moraju ostati prioritet.</p>