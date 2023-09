Treba to jasno i nedvosmisleno reći: okolnosti ubojstva 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak i ponašanje policije u tom slučaju smrde do neba. U javnost svakim trenutkom izlaze sve brojniji odvratni detalji koji upućuju na to da je netko pokušao zaštititi policajca Marka Smažila, iz čijeg službenog pištolja je djevojka ubijena.