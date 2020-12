'Pričamo, pijemo pa onda seks. Pa svi smo odrasli muškarci...'

Jedini koji je pokšao pobjeći s orgija u Bruxellesu, koje je žestoko prekinula policija, bio je mađarski europarlamentarac i prijatelj Viktora Orbana József Szájer. Bio je na oluku kad ga je prijavio prolaznik

<p>Na ulazu na party stajale su medicinske sestre koje su uzvanicima provele brzi test na covid-19. Uvijek pozovem nekoliko prijatelje, koji dovedu svoje, pa se zabavljamo. Pričamo, malo popijemo, kao u Pubu. Jedina je razlika u tome što se međusobno seksamo.</p><p>Ispričao je to David Manzheley, Belgijanac koji je za njihove novine Het Laatste Nieuws te mađarske Blikk ispričao pozadinu zabave nakon koje je politički stradao mađarski europarlamentarac i prijatelj Viktora Orbana József Szájer.</p><p>Pustio je novinare u stan i dodao kako ne vidi u čemu je nastao problem kad su svi, koji se ondje nalaze, odrasli muškarci te se međusobno zabavljaju uz pristanak.</p><p>Šokiralo ga je policijsko postupanje. Prekinuli su zabavu i tražili ih dokumente. Uhvatili su ih doslovno spuštenih gaća, a jedini koji je pokušao pobjeći bio je upravo konzervativac Szájer.</p><p>On se pokušao spustiti niz oluk na ulicu no prijavio ga je prolaznik. Zaustavili su ga policajci te su mu u torbu našli i ecstasy za koji je zanijekao da je njegov. Uspjeli su ga identificirati tek u njegovom stanu i to preko diplomatske putovnice.</p><p>Inače, među visokim uzvanicima bio je i jedan estonski diplomat koji se ispričao nakon incidenta.</p>