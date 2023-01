Priče iz Baranje bude nadu da možda nije još sve izgubljeno

Budi se kontinentalni turizam i u Baranji. Rezultat je to rada i vizije malih ulagača i entuzijasta, koji su tijekom godina na istoku Lijepe Naše napravili gastronomski i enološki biser. Baranja, uostalom, kao i ostatak Slavonije, ima sve prirodne preduvjete da postane uspješna turistička regija. Kraj je to bogate kulturne baštine, autohtone gastronomije, vinskih puteva, bajkovite prirode i čistog zraka. Kad se sve to spoji, ne čudi što sve više domaćih, ali i stranih turista bijeg od svakodnevnog stresa i lijek za dušu pronalaze upravo tamo, i to tijekom cijele godine. Nakon godina priča o iseljavanju i popisa stanovništva koji je pokazao najveći odljev upravo iz slavonskih županija, priče koje danas stižu iz Baranje bude nadu da možda nije sve izgubljeno.