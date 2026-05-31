POSEBNA PAŽNJA DJECI

Prihvatilište "Križ" u Zagrebu od ponedjeljka prima bolesnike

Piše HINA,
Zagreb: Svečano otvoreno prihvatilište Milosrdnih sestara Svetog Križa | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Besplatno prihvatilište za bolesnike Križ svečano je otvoreno sredinom travnja, a taj projekt časne sestre su pokrenule s ciljem da osobama koje dolaze na kemoterapiju ili zračenje pruže dostojanstven smještaj izvan bolnice

Od ponedjeljka, 1. lipnja, Prihvatilište za bolesnike „Križ“ na zagrebačkom Vrhovcu, započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj, izvijestile su Milosrdne sestre svetog Križa, koje su pokrenule prihvatilište. 

„Milosrdne sestre počinju s primanjem onkoloških bolesnika, odraslih i djece kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo terapijsko liječenje u Zagrebu“, priopćile su Sestre.

 Objavile su broj telefona i adresu elektroničke pošte na koje se mogu dobiti sve potrebne informacije.

 Broj telefona je 099 867 41 77, a E – mail: prihvatiliste.kriz@gmail.com

 Besplatno prihvatilište za bolesnike Križ svečano je otvoreno sredinom travnja, a taj projekt časne sestre su pokrenule s ciljem da osobama koje dolaze na kemoterapiju ili zračenje pruže dostojanstven smještaj izvan bolnice. Posebna pažnja bit će posvećena djeci koja se najčešće liječe od leukemije.

Uređenje objekta s okolišem stajalo je više od tri milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol dana zahvaljujući ponajprije potpori Vlade, a zatim i donacijama niza tvrtki i osobnim dobročinstvima. 

Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke, uz osigurane namirnice.

Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja bit će besplatan, a prihvatilište će se financirati iz vlastitih izvora. U tu svrhu osnovana je udruga "Križarica“ koja će pružati potporu radu prihvatilišta kroz prijavu projekata i sudjelovanje na natječajima.

