Prijatelji kapetana Miškića: Ne želimo odustati, sigurno su živi

Direktor njemačke izdavačke kuće Ankerherz, Stefan Kruecken, napisao je kolumnu u Hambureger Mogenpostu u kojoj se osvrnuo na tužnu božićnu priču – borbu prijatelja da pronađu hrvatskog kapetana Dina Miškića i nestale mornare s Bourbon Rhodea:

Božić je najtužnije doba godine za pomorce. Kad svi drugi sjede kod vatre kod kuće, muškarci i žene provode praznike vani na moru ili u nekoj dalekoj luci. Tiha noć?

Znam da je ovo vrijeme teško čak i najčvršćim muškarcima. Nedostaju im supruge i djeca, a zajednička gozba posade, za koju brodski kuhar radi sve, teško će poboljšati raspoloženje. Na Božić pomorcima nedostaju domovi još više nego inače.

To rade tisuće mornara, časnika, kapetana, strojara, ribara, radnika na obali, članova posade na kruzerima ili morskih spasilaca. WhatsApp, Facetime i društveni mediji mogu malo pomoći da se to promijeni. Tehničke mogućnosti možda su danas bolje, ali u praksi je internet na brodu skuplji. Također ne zamjenjuje osobni kontakt.

Za neke obitelji Božić je ove godine posebno bolan.

26. rujna, Atlantic: Offshore dobavljač tegljača Bourbon Rhode upada u uragan Lorenzo. Brod dugačak 50 metara francuske brodarske kompanije na putu je od Las Palmasa za Georgetown u Gvajani kada ulazi u ciklon. Nikada prije nije zabilježena oluja ove veličine i sile tako daleko na istoku. Uragan nanosi velike štete na Azorskim otocima. Ponekad se mjere brzine vjetra od 295 kilometara na sat, što Lorenzo čini čak i uraganom najviše kategorije 5. Uvjeti na moru su pakleni. Izvještaji agencija govore o valovima visokim više od dvadeset metara.

Zašto mali brod upada u ovo čudovište s uraganom? To je misterija jer je bio poznat smjer kretanja uragana i sve su meteorološke stanice izdale upozorenja. Ujutro, 26. rujna, Bourbon Rhode emitira ‘Mayday’. Posljednji poznati položaj: 15 ° 35’N, 040˚ 10 ‘W, oko 970 nautičkih milja zapadno od Zelenortskih Otoka.

Unatoč ekstremnim vremenskim prilikama, započinje velika kampanja pretraživanja u kojoj sudjeluju trgovački brodovi, francuska mornarica i američka obalna straža. Troje mornara na kraju otkrije posada helikoptera na splavi za spašavanje. Nestaje sedam članova posade ‘Bourbon Rhode’, pomorci iz Hrvatske, Ukrajine i Filipina.

Prijatelji ne odustaju

Čak i danima nakon nesreće, brodovi nastavljaju pretraživati​​ u ovom velikom morskom području. Zrakoplovi su u zraku. Cross AG odjel Préfet de la Martinique, koji vodi operaciju traganja i spašavanja, konačno zaustavlja operaciju. Vlasti kažu da je malo nade da će ih naći. Potraga se nastavlja samo ‘pasivno’, što znači da se poruke redovito šalju brodovima u okolini, uz zahtjev posadama da pojačano motre.

– Nestali mornari još su živi. Sigurni smo – kaže Sebastian Latocha. Najbolji je prijatelj Dina Miškića, mladog hrvatskog kapetana Bourbon Rhode. Teorija koje se prijatelji i obitelj drže: prije potonuća mornari su uspjeli ući u splav. Plutaju na njoj negdje u prostranstvu Atlantika.

Splavi za spašavanje opskrbljene su zalihama vode i hrane za najmanje tri mjeseca. Budući da je voda topla, prilično konstantna na 25 stupnjeva, a moguće je skupljati kišnicu i loviti ribu, pomorci bi mogli imati priliku. Barem je to nada.

Božić nade

Miškićevi prijatelji su na Facebooku osnovali grupu koja već broji više od 45.000 članova. Pomorci su pomogli u kreiranju grafikona pretraživanja koji su uključivali smjerove vjetra i morske struje. U nekom se trenutku, nadaju se prijatelji, mogu domoći kopna ili će ih u moru primijetiti posada nekog broda. Na Bahamima radio stanica šalje pozive svima da dobro otvore oči…

– Miškić je tvrd momak – rekao mi je Sebastian.

– Ako netko to može, može on. I ne. On ne želi odustati – napisao je Kruecken, a prenosi šibenski portal.

