Branko Koloper je u subotu ubio četvero ljudi, Radojku Danek, njenog supruga i Tonija Šparadu u Šibeniku te Tedija Slamića u Vodicama. Nakon ubojstva u Šibeniku uzeo je Škodu Karoq supruga stečajne upraviteljice i njime pobjegao.

Navečer su njegovo tijelo pronašli uz taj automobil, dva kilometra izvan Vodica.

Njegov poznanik ispričao nam je kako se znaju još iz vremena kad je on bio električar te da su se družili u mlađim danima.

- Bio je sasvim normalan čovjek, sto posto. Otvorio je firmu u svojoj kući i imao pekaru gdje je mladež kupovala bureke, peciva.. Trebao je na tome ostati i ne ići u proširenje posla. Upao je u dugove, a htjeli su mu oduzeti imovinu. Pukao je. To pukne u glavu kao da vrag s tobom komandira, dođe samo od sebe. Znam to jer sam i sam proživio nešto slično, krivo su me optužili i bio sam pod strašnim pritiskom pa sam napravio nešto zbog čega sam završio dvije godine u zatvoru - rekao nam je Šibenčanin koji je htio ostati anoniman.

Jedan od najbližih Koloperovih prijatelja ispričao je za Večernji list da ga je upoznao kada je počeo raditi u jednoj njegovoj pekari.

- Taj čovjek mi je sve u životu omogućio. Bezbroj puta mi je pomagao i stajao na dispoziciji kao čovjek koji je uvijek mogao udijeliti koristan i iskren savjet - rekao je i dodao kako danas ni jedan njegov bivši radnik ne može reći ništa loše o Koloperu, iako je tvrtka propala.

- Koloper se do zadnjeg borio da nitko nije gladan, žedan i da svima plaća stiže na vrijeme - ispričao je.

Posljednji je put Kolopera vidio prije nešto više od mjesec dana.

- Bili smo kod njega kući. Ničim, baš ničim u svome ponašanju nije odavao slabost, gnjev ili srdžbu. Njegova vrata su uvijek bila otvorena, a stol pun hrane, pića i ljudi. Ponašao se normalno i pristojno kao i uvijek - ispričao je. Kaže kako je znao za sve probleme koje je Koloper imao oko propale tvrtke.

- Smatrao je da njegovi strojevi i hale vrijede više od procijenjenog te da ga politika u dogovoru s konkurencijom želi pregaziti i njegovu imovinu staviti na bubanj - tvrdi prijatelj i dodaje kako se Koloper s time nije mogao pomiriti, no da nije pokazivao nikakva iracionalna ponašanja.

- Držao je do toga kao do klasičnog financijskog problema kojeg ima većina Hrvata, no nitko nije očekivao da bi se odlučio na likvidaciju iz automatske puške - kaže.