Prijatelji životinja traže zabranu koćarenja: 'More se uništava'

Povodom Svjetskog dana oceana, 8. lipnja, iz udruge Prijatelji životinja ustvrdili su da učinkovita zaštita mora nije moguća bez hitne zabrane pridnenog koćarenja te su pozvali na potpisivanje peticije vezane uz to. "Svjetski dan oceana prilika je da prestanemo gledati more samo kao prostor za iskorištavanje. Ispod površine odvija se tiha katastrofa: koće svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnenih koća”, poručila je koordinatorica kampanja u udruzi Prijatelji životinja Vlatka Balaš Cerjak.

Pridneno koćarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koraljnih grebena, spužvi, livada i drugih složenih morskih zajednica koje mnogim vrstama služe kao mrijestilišta, skloništa i hranilišta. Koće su izrazito neselektivne: osim ciljanih vrsta, u mrežama završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnoge od njih bivaju odbačene mrtve ili teško ozlijeđene, pojasnili su u priopćenju.

Naglasili su da je čak 80 posto dna Jadranskoga mora oštećeno koćarenjem i da "Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite".

"Koće ne ostavljaju za sobom samo prazne mreže i iscrpljene riblje populacije, nego opustošeno morsko dno kojemu trebaju godine, desetljeća ili čak stoljeća za oporavak. Zabrana pridnenih koća mora se dogoditi sada i u potpunosti", istaknuo je Balaš Cerjak.

Iz Prijatelja životinja pozvali su i na uspostavu no-take zona, odnosno područja u kojima nije dopuštena nikakva ribolovna aktivnost ni vađenje morskih resursa. Takve zone, kažu, omogućuju oporavak morskih staništa, rast populacija riba i drugih morskih životinja te obnovu prirodne ravnoteže. Ujedno mogu koristiti i okolnim područjima jer se oporavljene populacije šire izvan granica zaštićenih zona, poručili su.