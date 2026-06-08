Obavijesti

News

Komentari 0
SVJETSKI DAN OCEANA

Prijatelji životinja traže zabranu koćarenja: 'More se uništava'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prijatelji životinja traže zabranu koćarenja: 'More se uništava'
Tribunjski ribari koriste lovostaj kako bi popravili i provjerili svoje brodice | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Povodom Svjetskog dana oceana upozorili su da je pridneno koćarenje jedna od najdestruktivnijih metoda ribolova te pozvali na hitne mjere zaštite i potpisivanje peticije.

Povodom Svjetskog dana oceana, 8. lipnja, iz udruge Prijatelji životinja ustvrdili su da učinkovita zaštita mora nije moguća bez hitne zabrane pridnenog koćarenja te su pozvali na potpisivanje peticije vezane uz to. "Svjetski dan oceana prilika je da prestanemo gledati more samo kao prostor za iskorištavanje. Ispod površine odvija se tiha katastrofa: koće svakodnevno preoravaju morsko dno, uništavaju staništa, ubijaju nebrojene životinje i dodatno pogoršavaju klimatsku krizu. Zato pozivamo sve da potpišu peticiju za zabranu pridnenih koća”, poručila je koordinatorica kampanja u udruzi Prijatelji životinja Vlatka Balaš Cerjak.

promo Moderni ribolov više nije isti: tehnologija koja mijenja boravak na vodi
Moderni ribolov više nije isti: tehnologija koja mijenja boravak na vodi

Pridneno koćarenje smatra se jednom od najdestruktivnijih ribolovnih metoda. Uništavaju se osjetljiva staništa poput koraljnih grebena, spužvi, livada i drugih složenih morskih zajednica koje mnogim vrstama služe kao mrijestilišta, skloništa i hranilišta. Koće su izrazito neselektivne: osim ciljanih vrsta, u mrežama završavaju i brojne druge životinje, uključujući rakove, školjkaše, bodljikaše, ribe i kornjače. Mnoge od njih bivaju odbačene mrtve ili teško ozlijeđene, pojasnili su u priopćenju. 

Naglasili su da je čak 80 posto dna Jadranskoga mora oštećeno koćarenjem i da "Hrvatska mora prestati odgađati odlučne mjere zaštite".

AJMO U RIBE Mladi Makarani vole ribolov! 'Uopće nas ne zanimaju igrice i mobiteli! Udičarenje nam je vrh'
Mladi Makarani vole ribolov! 'Uopće nas ne zanimaju igrice i mobiteli! Udičarenje nam je vrh'

"Koće ne ostavljaju za sobom samo prazne mreže i iscrpljene riblje populacije, nego opustošeno morsko dno kojemu trebaju godine, desetljeća ili čak stoljeća za oporavak. Zabrana pridnenih koća mora se dogoditi sada i u potpunosti", istaknuo je Balaš Cerjak.

Iz Prijatelja životinja pozvali su i na uspostavu no-take zona, odnosno područja u kojima nije dopuštena nikakva ribolovna aktivnost ni vađenje morskih resursa. Takve zone, kažu, omogućuju oporavak morskih staništa, rast populacija riba i drugih morskih životinja te obnovu prirodne ravnoteže. Ujedno mogu koristiti i okolnim područjima jer se oporavljene populacije šire izvan granica zaštićenih zona, poručili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...
UŽAS U VIROVITICI

FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...

Četvero je mrtvih. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu...
Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026