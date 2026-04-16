Mladi Makarani vole ribolov! 'Uopće nas ne zanimaju igrice i mobiteli! Udičarenje nam je vrh'

A ljudi moji, samo pogledajte te lipote... More, borovi, plaža i ovi mladi koji tako strpljivo čekaju, love i druže se daleko od kafića, igrica i mobitela, u prolazu dobacuje jedan postariji Makaranin ponosan na ono što rade članovi PŠRD-a "Arbun" iz Makarske.

Školu udičarenja, kako je od milja zovu u Makarskoj, osnovale su i vodile dvije žene, Vanja Sessa i Dragica Mihaljević, još davne 2004. Danas škola ima podmladak i nema brige za budućnost udičarenja u gradu podno Biokova. Od sedam do trideset i više godina broje njezini članovi, od kojih su oni najuporniji i ovog burovitog dana uredno posložili svoj ribarski pribor, štapove, udice i sve što ide uz to na plaži Osejava u Makarskoj nadajući se ulovu.

- Nama je najvažnije da iz škole proisteknu odlični ribolovci koji će prezentirati 'Arbun' kao klub, što smo i postigli - govori voditelj i trener Antonio Longin te dodaje kako svakim danom imaju sve više mladih koji su zainteresirani za ovaj sport.

- Vide mladi kako lovimo, družimo se, uživamo i dolaze. Mi stariji koji vodimo klub kažemo im kako je u svemu najvažnije najprije imati veliku volju i želju za udičarenjem, a sve ostalo je, što se tiče logistike i opreme, na klubu. Sve imaju, ništa im ne nedostaje. Na njima je da budu uporni, vole ovaj sport i ulažu trud, usvajaju znanje od nas starijih što je garancija vrhunskih rezultata koje ovi mladi ljudi imaju iza sebe - spremno će trener Longin dok ponosno gleda i budno prati svaki pokret mladih "arbunovaca".

Prednost ovoga sporta je višestruka, poglavito jer ovi mladi, od kojih smo neke zatekli na plaži pod "punom opremom", uz more i na moru provode i više od četiri sata družeći se s udicom, morem i ribom.

- Pola vremena uvijek prolazi u samoj pripremi, koja je jako važna, poslije je sve lako. Uz malo sreće, uvijek se nađe koji komad na udici - govori 13-godišnji Filip Prodan.

Za njega je udičarenje ljubav. On je uz more svaki dan, ne lovi uvijek jer ponekad je dovoljno samo biti tu na plaži i slušati šum valova. Ovaj mladi Makaranin zbog svojih uspjeha pozvan je i u državnu reprezentaciju s kojom će ove godine otputovati na Svjetsko prvenstvo u ribolovu s obale u Italiju.

- Špar, knez, bukva, arbun... Svega se nađe na udici - ozbiljno će Filip dok za ješku stavlja lignju, a potom spretno baca udicu u nemirno more.

- More će vam uvijek nešto dati, samo trebate biti strpljivi - govori Filip, dok već u sljedećem trenutku spretno rukama drži udicu koja se u vrhu sagiba.

- Evo ga, uhvatila je, sad samo polako, da vidimo kakav je ulov - uz smiješak će Filip.

- Sritan sam kad ulovim, male komade vraćamo, a velike nosim kući, mater ne zna očistiti ribu kako triba, ali ćaća zna, on ispeče ili skuha. Volim ja loviti ribu, ali volim i dobar bokun pojesti. Još kad znaš da si ti to ulovio. E, to su posebni gušti - govori uz smiješak ovaj mladi Makaranin.

- Evo ga arbun - sretno će Filip i ribu daje treneru koji je mjeri i već u sljedećem trenutku pušta u more.

Do njega su njegovi klupski prijatelji - Marijeta Prodan, Lucijan Jović, Antonijo Gojak i Roko Alač.

- Nije lako sjediti po četiri sata, uz pauzu od 30 minuta. Na početku je to zanimljivo, ali poslije, kako vrijeme odmiče, poglavito u ljetnim mjesecima, to zna biti naporno na suncu, uz visoke temperature, ali oni ne odustaju. Osobno bih preporučio mladima koji vole ribolov i more da se učlane u klubove, jer ovakve klubove imaju gotovo svi gradovi uz more. Bolje da su na otvorenom uz more i da se druže, nego da su u zatvorenim prostorima uz mobitel - govori trener Longin.

Danas će ulov sigurno biti brojčano manji jer ovo je tek jedan malo ozbiljniji trening, ali kad su natjecanja, zna se uloviti na desetke dobrih komada ribe.

Ovi mladi Makarani svoju udicu pažljivo čuvaju, ješku iskusno biraju kako bi se udica što više puta "trgnula", a čvrsta ruka udičara ponosno svoj ulov pokazala.