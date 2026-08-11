Prijatelji životinja traže zakonsko ograničenje vatrometa u Hrvatskoj

Udruga Prijatelji životinja pohvalila je u utorak odluku Vatrogasne zajednice Istarske županije da zbog opasnosti od požara do daljnjega obustavi suglasnosti za održavanje vatrometa, ocijenivši kako je vrijeme da se slična zaštita propiše zakonom na razini cijele Hrvatske.

Prema podatcima Ministarstva unutarnjih poslova, tijekom 2024. godine u Hrvatskoj su izvedena 594 javna vatrometa, u prosjeku više od jednog dnevno, a najviše u srpnju (117) i kolovozu (113).

Prijatelji životinja predlažu da se zakonskim izmjenama broj vatrometa ograniči na najviše tri godišnje po lokalnoj zajednici, te podsjećaju da njihov zahtjev za strožu regulaciju pirotehnike podupire i Hrvatska vatrogasna zajednica.

Iz udruge ističu da je riječ o odgovornoj i nužnoj preventivnoj odluci, ali i da ona pokazuje kako zaštita ljudi, životinja, imovine i prirode od posljedica pirotehnike ne bi smjela ovisiti samo o pojedinačnim odlukama lokalnih vatrogasnih zajednica.

"Pozdravljamo odluku istarskih vatrogasaca, koji najbolje znaju koliko jedan neodgovoran postupak može biti dovoljan za katastrofalne posljedice. Smatramo da je potrebna zakonska izmjena koja će korištenje vatrometa i druge pirotehnike konkretno ograničiti na području cijele Hrvatske", poručuju iz udruge.

Naglašavaju da naziv "javni vatrometi" često stvara pogrešan dojam jer velik dio takvih vatrometa, kako kažu, služi privatnim proslavama poput svadbi, turističkih događaja i dočeka gostiju.

Dodaju da tijekom ljeta redovito primaju pritužbe stanovnika turističkih mjesta zbog vatrometa koji se ponegdje održavaju gotovo svaki tjedan, uz uznemiravanje, strah životinja i onečišćenje okoliša. Udruga traži i zabranu tzv. dana pirotehnike, odnosno mogućnosti korištenja pirotehnike tijekom cijelog razdoblja od 27. prosinca do 1. siječnja, unatoč tome što, kako navode, stvarni povod za slavlje postoji samo na Staru godinu.

Njihovi ključni zahtjevi uključuju potpunu zabranu bučne pirotehnike jednake ili veće snage od već zabranjenih petardi i redenika, zabranu reklamiranja i prodaje pirotehnike u trgovinama mješovitom robom te ograničenje korištenja svjetlosne pirotehnike na dva sata u novogodišnjoj noći.