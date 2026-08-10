Nakon prizora iz Sinja Prijatelji životinja bi zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija

Udruga Prijatelji životinja zatražila je zakonsku zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka dva konja koja su pala dok su vukla kočiju po glatkoj kamenoj površini uoči završetka Sinjske alke.

Na snimci se vidi kako se konji pokušavaju podignuti, dok ih okupljeni povlače, između ostalog, i za rep, navodi udruga.

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''Javnost se s pravom zgraža nad snimkom jer se odgovornost ne može prebacivati na konja zato što je ‘proklizao’. Sramotno je da se takvo tretiranje konja predstavlja kao turistička atrakcija umjesto da se pitamo kako je uopće moguće da je netko naredio da se životinje koriste na takvoj podlozi i po takvoj vrućini'', poručila je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata Prijatelja životinja.

Udruga upozorava da glatka kamena podloga, visoke temperature, fizički napor, vuča kočije, buka i gužva predstavljaju opterećenje za konje, ali i sigurnosni rizik za ljude. Ističu da bi pad životinje teške nekoliko stotina kilograma ili nagla reakcija prestrašenog konja mogli rezultirati ozljedama prolaznika i putnika u kočiji.

U udruzi smatraju da tradicija i turistička promocija ne mogu biti opravdanje za izlaganje životinja nepotrebnom stresu i fizičkom naporu te kao primjer navodi europske gradove koji ograničavaju ili ukidaju turističke vožnje konjskim kočijama. Kako navode, među njima je Málaga, koja je u listopadu 2025. ukinula posljednjih 25 licenci za takve vožnje.

''Ako se dobrobit životinja stavlja iza spektakla, turizma ili običaja, onda je vrijeme da se tradicija promijeni'', poručuju iz Prijatelja životinja.