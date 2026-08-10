Obavijesti

News

Komentari 12
OPASNOSTI I RIZIK

Nakon prizora iz Sinja Prijatelji životinja bi zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon prizora iz Sinja Prijatelji životinja bi zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija
2
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Udruga upozorava da glatka kamena podloga, visoke temperature, fizički napor, vuča kočije, buka i gužva predstavljaju opterećenje za konje, ali i sigurnosni rizik za ljude

Udruga Prijatelji životinja zatražila je zakonsku zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka dva konja koja su pala dok su vukla kočiju po glatkoj kamenoj površini uoči završetka Sinjske alke.

Na snimci se vidi kako se konji pokušavaju podignuti, dok ih okupljeni povlače, između ostalog, i za rep, navodi udruga.

Pokretanje videa...

Srušio se konj u Senju VIDEO
Srušio se konj u Senju | Video: Čitatelj 24sata

''Javnost se s pravom zgraža nad snimkom jer se odgovornost ne može prebacivati na konja zato što je ‘proklizao’. Sramotno je da se takvo tretiranje konja predstavlja kao turistička atrakcija umjesto da se pitamo kako je uopće moguće da je netko naredio da se životinje koriste na takvoj podlozi i po takvoj vrućini'', poručila je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata Prijatelja životinja.

Udruga upozorava da glatka kamena podloga, visoke temperature, fizički napor, vuča kočije, buka i gužva predstavljaju opterećenje za konje, ali i sigurnosni rizik za ljude. Ističu da bi pad životinje teške nekoliko stotina kilograma ili nagla reakcija prestrašenog konja mogli rezultirati ozljedama prolaznika i putnika u kočiji.

DRAMA U SINJU VIDEO Šok uoči početka Sinjske alke: Konji pali na skliskom tlu!
VIDEO Šok uoči početka Sinjske alke: Konji pali na skliskom tlu!

U udruzi smatraju da tradicija i turistička promocija ne mogu biti opravdanje za izlaganje životinja nepotrebnom stresu i fizičkom naporu te kao primjer navodi europske gradove koji ograničavaju ili ukidaju turističke vožnje konjskim kočijama. Kako navode, među njima je Málaga, koja je u listopadu 2025. ukinula posljednjih 25 licenci za takve vožnje.

''Ako se dobrobit životinja stavlja iza spektakla, turizma ili običaja, onda je vrijeme da se tradicija promijeni'', poručuju iz Prijatelja životinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata
IZVANREDNE SITUACIJE

Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata

Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da čitavo društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada
FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju
SVI SU GLEDALI U NJIH

FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila
ŠTO SE ČEKA(LO), GOSPODO?

OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila

Kada bi otpad iz Gospića istresli na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, prekrio bi ga, a visina bi bila 6 metara. Smeće stane u 284.600 kubnih kocaka. Kada bi slagali jednu na drugu, visina bi bila kao 2600 katedrala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026