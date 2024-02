Prijava šefa Visokog kaznenog suda ne mijenja ništa za Turudića, ovo mu nije prvi put

'To je bilo oko 21 sat, ljetno doba. Došao je pred moju kuću, to je osvijetljeno mjesto, nije nikakav konspirativni susret bio. Tražio je da se nađemo, nisam takav čovjek da sam mogao reći neću, ali je došlo vrijeme kada sam mu to rekao. Kad je njegova pravna pozicija postala drugačija rekao sam da bi bilo dobro da se ne viđamo. Zadnji put je bio na sprovodu moje majke u Virovitici 2016. godine.' Tako je za RTL Ivan Turudić pojasnio svoj odnos s osuđenikom i bjeguncem pred hrvatskim pravosuđem, Zdravkom Mamićem. Vožnja koju Turudić spominje je bila u doba kad je Mamić bio pod istragom i mjerama nadzora SOA - e. Njegovo druženje s Mamićem je u tom trenutku prestala biti samo optužba predsjednika Zorana Milanovića i postalo činjenica.

Upravo zbog te činjenice, druženja s čovjekom pod istragom zbog ozbiljnih kaznenih djela, predsjednik Visokog kaznenog suda Željko Horvatović uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića podnio je pritužbu protiv Ivana Turudića zbog povrede kodeksa sudačke etike. Međutim ta pritužba nije isto što i stegovni postupak.

- Predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske je dana 14. veljače 2024. uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske podnio nadležnom sudačkom vijeću pritužbu protiv suca tog suda Ivana Turudića zbog povrede Kodeksa sudačke etike. Naime, prema izjavama proizlazi da se sudac Turudić više puta sastajao s osobom protiv koje je pokrenuta istraga čime je po ocjeni predlagatelja prekršio Kodeks sudačke etike - navodi se u priopćenju.

Što ide dalje?

Kako doznaju 24sata, Horvatović nije morao tražiti Dobronićevu suglasnost, no ipak je to učinio. O tome je li Turudić prekršio etički kodeks ili ne, odlučuje devetero njegovih kolega. Oni će prijavu dobiti na stol i deklarativno procijeniti ima li povrede Kodeksa. Vijeće nema zadani rok kad se mora sastati, a odluka se donosi na općoj sjednici vijeća. Samo vijeće ima ovlasti djelovanja u tri situacije: daju mišljenje o kandidatu za predsjednika Visokog kaznenog suda, ocjenjuju suce kad se prijavljuju za napredovanja ili nove pozicije te odlučuju o povredama Kodeksa sudačke etike. Ne postoje sankcije, niti te odluke imaju neku pravnu težinu ili utjecaj za karijeru suca koji je prijavljen. Riječ je više o packi ili mrlji na karijeri koja može, ali i ne mora, utjecati na odluku vijeća ako se sudac s ovakvom odlukom prijavi za napredovanje. Kako su za 24sata rekli izvori sa suda, odluka više apelira na osobni moral sudaca. Ako odluče da je prekršio Kodeks, Turudić se može žaliti sudačkom vijeću Vrhovnog suda. Pitali smo suca Turudića kako komentira prijavu.

- Ne, ne - stoji u SMS - u kojeg nam je poslao.

Prijavljen zbog 'Kluba' u Slovenskoj

Sudac Visokog kaznenog suda i budući glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nije stranac sudačkom vijeću koje odlučuje o kršenju Kodeksa sudačke etike. 29. travnja 2021. godine, vijeće Visokog kaznenog suda u Zagrebu odlučivalo je o tome je li Turudić prekršio Kodeks kad je išao u 'Klub' uskočkog optuženika Dragana Kovačevića. Na svega tri stranice, sudačko vijeće obrazložilo je da Turudić odlaskom u prostor u Slavonskoj ulici u Zagrebu nije prekršio Kodeks sudačke etike jer je tamo bio, prema vlastitom priznanju, 2019. godine na Staru godinu sa suprugom. Turudić je u svom očitovanju izjavio da nikad nije bio dio 'kartaških seansi', nije ostavljao mobitel na ulazu, primio darove, bio tamo u doba lockdowna ili bio upoznat s time da je to 'nekakav klub'. Također, uzeli su u obzir da nije mogao znati da je Dragan Kovačević pod istragom jer je u 'Klubu' bio 2019. godine, a tad još nije bio pokrenut postupak protiv njega, niti su postojale indicije da je pod istragom.

Kodeks se mora poštovati i u privatno vrijeme

Iz Državnog sudbenog vijeća za 24sata kažu kako oni nisu nadležni za odlučivanje o povredama Kodeksa sudačke časti, međutim podsjećaju da se Kodeksa suci moraju držati i u privatno vrijeme.

- Prema odredbi članka 106. Zakona o sudovima suci su pri obavljanju dužnosti i u svoje slobodno vrijeme dužni poštivati zakon i Kodeks sudačke etike koji utvrđuje etička načela i pravila ponašanja sudaca radi čuvanja dostojanstva i ugleda sudačke dužnosti. Prema tim načelima, sudac svoju dužnost mora obnašati nepristrano te se u obnašanju sudačke dužnosti mora na jednaki način odnositi prema svim sudionicima u postupku. Svatko ima pravo ukazati na ponašanje suca suprotno odredbama Kodeksa sudačke etike, a o konkretnoj povredi Kodeksa sudačke etike prema odredbi članka 107.a Zakona o sudovima odlučuju nadležna sudačka vijeća. Predsjednik sudačkog vijeća suda u kojem sudac na kojeg se pritužba odnosi obnaša sudačku dužnost izložiti će pritužbu sudačkom vijeću. Sudačko vijeće će sucu omogućiti da se očituje o pritužbi. Ako sudačko vijeće utvrdi da je pritužba osnovana, donijet će odluku kojom utvrđuju povredu Kodeksa sudačke etike, Protiv odluke sudačkih vijeća o povredi Kodeksa sudačke etike sudac i podnositelj pritužbe imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana dostave odluke, o kojem odlučuje Etičko vijeće (članak 107. a stavak 2. Zakona o sudovima) - kažu iz DSV - a.