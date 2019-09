Prijavile ga još dvije žene: 'Ta žena je majka, jako ga se boji'

Bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika Autokluba Siget Damira Škaru policija sumnjiči za silovanje, spolno uznemiravanje i prijetnje.

Četiri sati proveo je Damir Škaro na ispitivanju u državnom odvjetništvu. Svoju obranu iznosio je vrlo detaljno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Istraga je tajna. Svatko od nas ima pravo na obranu i dok god postupak nije dovršen svi smo nevini. U zaštiti interesa prava obrane i nas morat ću podnijeti prijave protiv svih koji u javnost iznose podatke iz tajnog postupka - zaprijetio je njegov branitelj Krešimir Krsnik.

Škaro je iz zgrade, gdje se nalaze i odvjetništvo i Županijski sud u Velikoj Gorici, izašao u policijskom vozilu, kako je i ušao. Sjedio je na stražnjem sjedalu glave prekrivene jaknom.

Istražni sudac odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela. Odmah nakon ispitivanja odvezli su ga u remetinečki zatvor, gdje će provesti najmanje mjesec dana. Kako doznajemo, tijekom istrage trebalo bi ispitati četiri svjedoka, tri žene i muškarca. Među njima su još dvije žrtve Škarina uznemiravanja i pravnica kojoj su se na to požalile te posrednik, preko kojega je Škaro žrtvi navodno ponudio 80.000 eura za šutnju. Nekadašnji boksački olimpijac suočava se s dvije teške optužbe. Terete ga za silovanje i spolno uznemiravanje, dok je prijetnja “otpala” jer je sadržana u kaznenom djelu silovanja. Za kazneno djelo silovanja zapriječena je kazna zatvora od jedne do deset godina, dok je za spolno uznemiravanje, koje se ne progoni po službenoj dužnosti nego po prijedlogu oštećene, maksimalna kazna do jedne godine.

Morana Rabar, zagrebačka odvjetnica koja zastupa Škarinu žrtvu, rekla nam je da je njezina klijentica u teškom psihičkom stanju.

- Ona je pod dodatnim stresom zbog svega. Teško joj je sve to ponovno čitati i proživljavati - kratko nam je rekla.

Žrtva, inače zaposlenica Auto kluba Siget, novinarima emisije “Provjereno” Nove TV emotivno je ispričala što je proživjela.

– U AK Siget počela sam raditi prije dva mjeseca. Bila je radna subota, a on mi je prišao s leđa i napao me. Primio me oko struka, nabio me na sebe i stavio mi ruku u grudnjak. Uspjela sam se istrgnuti, a on mi je rekao da prestanem s tim. Da se ne otimam. Lijevom rukom držao je obje moje ruke. Molila sam ga da prestane. No on nije prestao, već mi je rekao da će raditi što hoće i da će me silovati. Pokušala sam se izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće... Najgore je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane. Nije prestao, a ja sam doslovce izgubila svijest - kroz suze i jecaje pričala je Škarina žrtva. Dva dana kasnije liječnici je ispričala što joj se dogodilo. Nekoliko sati nakon što ga je prijavila policiji, poslao joj je poruku: “Kako su ti djeca?”. Tvrdi i da joj je Škaro, koji se u tom trenutku već nalazio u BiH, preko posrednika ponudio 80.000 eura za šutnju.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Njezini prijatelji opisuju je kao divnu ženu i brižnu majku:

- Ta žena je strašno to sve podnijela, smršavjela je od šoka u nekoliko dana...

Podsjetimo, Škaru su uhitili u srijedu na graničnom prijelazu Gradiška dok se iz BiH vraćao u Hrvatsku.

Nitko od zaposlenika AK Siget ni jučer nije htio javno komentirati uhićenje. No Škarino uhićenje bilo je glavna tema razgovora na kavi u tvrtki. Neki ga brane, smatraju da je u pozadini Škarina uhićenja izbor za vodstvo Hrvatskog autokluba (HAK) sljedeće godine (Škaro, kao čelnik Autokluba Siget, ujedno je i član upravnih tijela u Hrvatskom autoklubu). Trenutačni predsjednik HAK-a je Slavko Tušek.

On je Škarino uhićenje za Jutarnji list komentirao riječima: “Žao mi je zbog svega, žao mi je te žene i što joj se to dogodilo, ali vjerujem da ona nije jedina”. Škari ovo nije prvi sukob sa zakonom. Za prijetnje ga je još 2007. godine prijavio tadašnji tajnik AK Siget Mato Nikić. Teretili su ga i da je AK Siget oštetio za 300.000 kuna, no pravomoćno je oslobođen optužbi.