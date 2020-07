Prijavili čak 800 poplavljenih objekata, Bandić produžio rok!

Prijava štete ne znači i dobivanje službene odštete. Milan Bandić je najavio da će pomoći sugrađanima čije nekretnine su nastradale, ali iznos pomoći će se znati tek nakon što se pregledaju svi prijavljeni objekti

<p>Do danas u podne, Zagrepčani su prijavili štetu na čak 800 poplavljenih podruma, stanova, kuća i garaža nakon obilnih pljuskova i izlijevanje vode po metropoli u noći s petka na subotu, potvrđeno nam je u gradskoj upravi. Taj broj prijava je i veći nego se inicijalno očekivalo. Ali prijave još pristižu, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je i službeno produžio rok za sedam dana nakon pritiska javnosti, ali i apela 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Suze heroja s Trnja</strong></p><p>Štetu su prijavile uglavnom na privatne osobe, a najveći broj je za poplavljene podrume, zatim suterenske stanove i zatim garaže. Najviše prijava je stiglo iz Donjeg Grada, Črnomerca i iz Trešnjevke sjever, saznajemo u u Poglavarstvu. </p><p>Dodatno, potvrđeno nam je da je samo na području Trnja preko mjesnog odbora prijavljena šteta na 12 kuća, ali predsjednik tog mjesnog odbora kaže da ne zna koliko je ukupno kuća oštećeno jer se moglo prijavljivati i na drugi način.</p><p>Treba napomenuti da prijava štete ne znači i dobivanje službene odštete. Milan Bandić je najavio da će pomoći sugrađanima čije nekretnine su nastradale, ali iznos pomoći će se znati tek nakon što se pregledaju svi prijavljeni objekti. </p><p>Iz Grada Zagreba su poslali priopćenje kojim pozivaju građane da što prije prijave štetu.</p><p>"<em>Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić pozvao je sve sugrađane koji do danas nisu prijavili štete nastale od poplava da to učine do <strong>idućeg četvrtka 6. kolovoza do 12 sati. </strong></em></p><p><em>Kako je i ranije najavio gradonačelnik, cilj je da građani podnesu prijavu čim prije kako bi Gradske službe što brže i efikasnije pokrenule proceduru pomoći unesrećenim sugrađanima.<br/> <br/> Podsjećamo, u prijavi je potrebno navesti osnovne podatke (ime, prezime, adresa) i dostaviti fotografije šteta ukoliko one postoje.</em></p><p><em>Štetu građani kao i pravne osobe mogu prijaviti nadležnom vijeću gradske četvrti, vijeću mjesnog odbora ili Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na e-mail mjesna-samouprava@zagreb.hr.</em></p><p><em>Zbog trenutne epidemiološke situacije preporučuje se prijava putem maila ili ukoliko se ne služite mailom, telefonski možete kontaktirati vijeća gradskih četvrti, mjesnih odbora ili ureda za mjesnu samoupravu, ili u iste doći osobno.</em></p><p><em>Svi kontakti mogu se naći na službenim stranicama Grada Zagreba</em>" zaključuje se u priopćenju.</p>