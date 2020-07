Rok za prijavu štete: Jedan dan!

Građani do četvrtka 30. srpnja u 12 sati mogu prijaviti štetu od poplave. U Gradu Zagrebu nam je potvrđeno da je plan da se onima koji imaju štetu pomogne u novcu. U svakom slučaju, to je pomoć, a ne naknada štete

<p>Nije ovo prvi put da je voda ušla, a nikad nisam dobio ni kunu niti su riješili očiti problem. Tako da ne očekujem ništa od Bandića, iako ću prijaviti štetu.</p><p>Razočarano nam to kaže <strong>Ivan Radelić</strong>, jedan od stanovnika zagrebačkog Trnja, u čiju kuću je u noći na subotu počela nadirati voda. Da stanovnici nisu sami otvorili ustavu prema Savi, šteta bi bila još veća. Perilica rublja, frižider, usisavač, sve je bilo pod vodom i Ivan ih se boji uključiti dok se dobro ne osuše.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>I nije jedini. Nakon kiše su se javljali stanovnici cijeloga grada koji su imali poplavljene stanove od silnih oborina koje kanalizacija nije uspjela progutati. I sad se postavlja pitanje štete i koga tužiti?</p><p>Grad Zagreb je objavio jučer poziv svima kojima su stanovi bili poplavljeni da prijave štetu. Ali rok za prijavu je jedan dan <strong>(do četvrtka u podne)!</strong> Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tim potezom i obećanjem pomoći želi smiriti bijes građana kojima je poručio da su i sami krivi jer su pretvarali podrume u stanove. Što, naravno, u većini slučajeva nije istina. A jučer je ponovno dobio kritike da je rok prekratak pa se morao izvlačiti.</p><p>- To nije krajnji rok, ali željeli smo što prije dobiti podatke o objektima koji su nastradali. Ekipe za procjenu će odmah krenuti na teren s onim što imamo, a šteta će se moći prijaviti i naknadno - poručio je Bandić.</p><p>U Gradu Zagrebu nam je potvrđeno da je plan da se onima koji imaju štetu pomogne u novcu. Ali koji su kriteriji, kolika pomoć se može očekivati, to još nije razrađeno, jer gradske službe prvo žele vidjeti koliko je objekata nastradalo i kolika bi šteta bila. U svakom slučaju, to je pomoć, a ne naknada štete.</p><p>Dosad su građani rijetko uspjeli sudski izboriti odštetu jer se Vodoopskrba i odvodnja, koja upravlja sustavom kanalizacije, redovno poziva na višu silu i količinu padalina. Dokazivati da je, primjerice, kanalizacija u tom trenutku bila neodržavana ili eventualno zaštopana je jako teško.</p><p>I tako godinama već u drugim zagrebačkim kvartovima, poput Rudeša, ali i drugih lokacija. Trnjani su u još specifičnijoj situaciji jer je njima voda nadirala i iz šahtova za kanalizaciju te se slijevala prema Savi iz ostatka grada. Ustava koju su otvorili je pod upravljanjem Hrvatskih voda.</p><p>Oni prebacuju odgovornost jedni na druge jer znaju da bi, ako priznaju, mogli dobiti tužbe. I to im je jedino važno. A koliko mare za ljude, pokazuje da nas baš nitko nije obišao.</p><p>Kaže nam to drugi susjed s Trnja,<strong> Mladen Božić.</strong> Oni su pak tražili i pravni savjet te dobili mišljenje da su Hrvatske vode odgovorne ako je bio veliki priljev vode koji je mogao biti riješen tako što se podigla ustava na brani. U trenutku dok smo razgovarali, stigao je poziv stanarima na sastanak u Hrvatske vode.</p><p>Hrvatske vode se inače pravdaju da ta ustava nije odvodni kanal te da bi je podigli i pomogli da ih je nazvao netko iz Vodoopskrbe i odvodnje. Priznali su na kraju da je dizanje ustave pomoglo, ali kažu i da su građani mogli poginuti da je vodostaj Save bio viši.</p><p>Direktor Vodoopskrebe i odvodnje Marin Galijot je pak direktno poručio da su odgovorne Hrvatske vode jer je to njihov objekt i trebali su imati čovjeka koji je mogao otvoriti ustavu kad su znali za prognozu i najavljeno nevrijeme s obilnim padalinama. Jer nije ovo prvi put da su kuće plivale, a stanovnici dizali branu.</p><p>A između Vodoopskrbe i odvodnje zaiskrilo je po još jednom pitanju, možda i ključnom za nepogodu. Galijot je direktno optužio Hrvatske vode da nisu zatvorili 19 retencija koje se nalaze na obroncima Medvednice i sprečavaju da se voda slije nekontrolirano u grad.</p><p>- Računajući slivnu površinu koja seže od vrha Medvednice pa sve do Save na jugu, radi se o golemoj površini koja je prihvatila oborinsku vodu i u konačnici ta je voda završila u javnom sustavu odvodnje iako nije trebala da je na 19 retencija bio zatvoren temeljni ispust koji je trebao zaštititi Zagreb u prvom valu od prvih dva sata vode koja se slijevala niz Sljeme - rekao je Galijot u emisiji “Otvoreno” i dodao da je u grad stigla bujična voda.</p><p>Retencije su inače napravljene da bi se to spriječilo. One su, slikovito rečeno, brane s ispustima kako bi se kontrolirao dotok vode.</p><p>Iz Hrvatskih voda su nam potvrdili da nisu zatvorili sve ispuste, ali kažu da se to i inače ne radi, nego se kontrolirana voda ispušta. Retencije su projektirane tako da prolazi manja količina vode.</p><p>- Sve retencije, koje imaju prigušnice (zatvarače), ‘prigušene’ su na način i u opsegu koji neće ugroziti stabilnost retencije, ali će istodobno zadržati i najveće moguće količine bujičnih voda - odgovorili su nam iz Hrvatskih voda.</p><p>Oni dodaju da to nije uzrok velike količine vode, nego ističu da je najveća količina kiše pala nizvodno od retencija i u samom gradu. Prepucavanje oko odgovornosti se tako nastavlja.</p><p><strong>KAKO GRAĐANI MOGU PRIJAVITI ŠTETU?</strong></p>