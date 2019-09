Prijavili ih: Ravnatelji ne žele zapošljavati tehnološki višak

Prosvjetna inspekcija ne poduzima ništa kako bi se sankcionirali postupci ravnatelja koji krše važeće propise vezane uz tehnološke viškove i nepune norme u sustavu odgoja i obrazovanja, poručila je Ana Hinić iz Sindikata hrvatskih učitelja (SHU) u Splitu.

Prošlog tjedna prijavili su odgovorne osobe iz čak devet škola Splitsko-dalmatinske županije prosvjetnoj inspekciji koji ne žele prihvatiti tehnološke viškove učitelje ili pravodobno oglasiti da trebaju zaposlenike za upražnjena radna mjesta.

Prema važećim propisima, učitelje, stručne zaposlenike i ostale zaposlenike koji su postali višak u nekoj školi, Povjerenstvo za tehnološke viškove i manjkove raspoređuje u druge škole gdje ima slobodnih radnih mjesta, odnosno školskih sati kako bi popunili satnicu. To tijelo u županiji čine članovi SHU-a i predstavnici županijskog Ureda državne uprave za prosvjetu. No, dio ravnatelja se oglušuje na rad Povjerenstva, odbijajući upućene tehnološke viškove i popuniti im norme. Prema upozorenjima iz SHU-a, takvo postupanje i zapošljavanje novih zaposlenika uz već postojeće, moglo bi urušiti sustav preopterećen zaposlenicima koji rade u nepunom radnom vremenu. Naime, s jedne strane stalno zaposlenim nastavnicima se ne popunjava satnica (što zna trajati i godinama), a s druge zapošljavaju se novi učitelji, često bez iskustva, ali s dobrim vezama.

'Neki na testiranje, neki ne'

- S obzirom na smanjenje broja učenika ova je situacija bila neminovna, a idućih godina očekujemo i gore. Osim toga, problematično je što su odluke iz Ministarstva obrazovanja o ukidanju razrednih odjeljenja u neke škole stigle u prošli petak poslijepodne, dakle, par dana prije početka nove nastavne godine. Ljudi su tek toga dana saznali da su postali tehnološki višak. Zatim je nastupio problem da se ti ljudi ne zbrinjavaju po važećim propisima. Naime, imamo ravnatelje koji ih ne žele primiti, isto kao i ravnatelje koji nisu iskazali potrebu za novim zaposlenicima za upražnjena radna mjesta u svojim školama. Time se krše Zakon o odgoju i obrazovanju te drugi propisi - istaknula je Ana Hinić, povjerenica SHU za Split.

Prošlog tjedna u OŠ Strožanac upućeno je troje nastavnika da popune satnicu, a ravnateljica je obavijestila Povjerenstvo za viškove kako će dvoje testirati, a trećeg je primila bez testiranja, dakle nije na jednak način postupila prema upućenim tehnološkim viškovima. Iz SHU-a dodaju da i ravnatelj škole Don Mihovila Pavlinovića iz Podgore ne želi primiti tehnološki višak bez objektivnih razloga, pa će i tu odluku pročešljati inspekcija. Škole koje nisu na vrijeme prijavile da imaju slobodna mjesta su, prema navodima iz SHU, "Stjepan Radić" iz Imotskog, "Jesenice" u općini Dugi Rat te "Ivan Lovrić" iz Sinja gdje su, osim što su kasnili s prijavom radnog mjesta, odbili primiti I tehnološki višak.

'Učenika je sve manje'

U međuvremenu su neke od navedenih ispravile propuste i prijavile slobodna mjesta, a tri učiteljice razredne nastave koje su postale tehnološki višak čekaju rasplet inspekcijskih nadzora. Privremeni ravnatelj škole Marko Marulić iz Sinja, pak, je sam proglasio dvoje zaposlenika tehnološkim viškom, a da za to nije imao suglasnost sindikalnog povjerenika u školi koji smatra da ima dovoljno školskih sati za sve trenutno zaposlene.

- U ovoj školi bilo je 15, a sad je 14 razrednih odjela u predmetnoj nastavi, a time su se izgubili sati hrvatskog i engleskog jezika, pa i sama matematika kaže da ne može sve ostati isto. Problem je jer učenika je sve manje i te nastavnike smo samo dijelom proglasili viškom, ne u cijelosti, iako se sindikalni povjerenik ne slaže s tim. Smatram da Povjerenstvo radi svoj posao i treba ljude slati na upražnjena radna mjesta, no u našem slučaju nedostaje djece - istaknuo je Marko Križanac, v.d. ravnatelja sinjske škole Marko Marulić.

O prijavi se nije oglasila ravnateljica iz Strožanca kojoj smo poslali upit, dok se ravnatelj Jakov Batinović iz Podgore iznenadio da su ga prije kontaktirali novinari nego nadležne službe, te je uputio nejasan odgovor.

- Jedino što ću sada navesti je da sam do sada uvijek primao i zbrinjavao tehnološke viškove koje je Povjerenstvo upućivalo u našu školu, a tako je bilo i ovaj put. Također sam sada, pravovremeno i o cijeloj situaciji izvještavao djelatnike o kojima je riječ u ovoj situaciji, a i predstavnika sindikata u školi. Kao i puno puta do sada, i ovaj put je problem stvorilo samo Povjerenstvo - poručio je Batinović.

Ostaju bez primanja

Ovdje se radi o sudbinama nastavnika kojima su ugrožena radna prava, a te sudbine znaju biti prestrašne. Ako ravnatelj neke institucije ne poštuje zakone, niti imam empatiju, ako ugrožava prava radnika, trebamo se zapitati kako se takva osoba nađe na tom mjestu. Sad je na inspekcijama da nešto poduzmu, jer se sustav preopterećuje novim zapošljavanjima, a istovremeno ranije zaposleni nastavnici ostaju bez satnice i primanja, kazala je Hinić.