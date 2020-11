Prije 29 godina: Poginuli dok su razminiravali Zračnu luku Pula

U utorak su kod spomen obilježja u vojarni Hrvatski branitelji Istre položeni vijenci i zapaljene svijeće za četvoricu pirotehničara, koji su prije 29 godina poginuli prilikom razminiranja Zračne luke Pula

<p>U nedjelju 10. studenog 1991. godine, nakon što je hrvatska vojska preuzela od tadašnje JNA prostor eskadrile i letjelišta u Puli, prilikom razminiranja zrakoplovne baze, poginula su četvorica pirotehničara: pripadnici specijalne jedinice policije <strong>Vicalj Marjanović</strong> i <strong>Stevo Grbić</strong> te bojnik <strong>Marijan Vinković</strong> i časnički namjesnik<strong> Dušan Bulešić.</strong></p><p><br/> <br/> Naime, zbog potrebe preuzimanja vojnog aerodrome i mogućnosti miniranja piste na vojnom aerodromu, Krizni štab tadašnje općine Pule uputio je ekipu za preuzimanje objekata, u čijem sastavu su bila četiri pirotehničara, od kojih su dvojica bili pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, a dvojica pripadnici Zbora narodne garde (ZNG).</p><p>Oni su uspjeli nagovoriti predstavnike bivše JNA da ne dižu u zrak pistu, nakon čega su zajedno s njima skinuli satne mehanizme na vremenskim upaljačima, koji su bili postavljeni na eksplozivna punjenja. No, kada su 10. studenog oko 13.30 sati pirotehničari ponovno obišli bušotine s eksplozivnim punjenjem, došlo je do aktiviranja eksploziva u bušotini te su sva četvorica pirotehničara poginula.</p><p><br/> <br/> Svojom nesebičnom žrtvom, Vinković, Bulešić, Marjanović i Grbić, otklonili su opasnost i spasili živote mnogih, a u utorak su im polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju, uz njihove obitelji, počast odali i predstavnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na čelu s brigadirom Stankom Hrženjakom, načelnik Policijske uprave istarske Božo Kirin, zamjenica istarskog župana Sandra Ćakić Kuhar te predstavnici Grada Pule, Općine Medulin, Zračne luke Pula i udruge iz Domovinskog rata. Riječ utjehe okupljenima je pružio i policijski kapelan Ilija Jakovljević koji je podsjetio na sve one koji su svoje živote nesebično položili na Oltar domovine i omogućili nam da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. </p>