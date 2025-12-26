Prije 34. godine oslobođen logor u Bučju kod Pakraca

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja u Bučju kod Pakraca u petak je obilježena 34. obljetnica oslobađanja zloglasnog neprijateljskog uporišta u Domovinskom ratu i logora za hrvatske branitelje i civile, koji je označen kao jedna od najmračnijih ratnih epizoda.

Na obilježavanju je, kao izaslanik predsjednika Vlade, sudjelovao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je poručio da Bučje nosi „teško breme stradanja, ali i snažnu poruku pobjede“.

„Bučje je simbol patnje, nepravde i okrutnosti, ali istodobno simbol otpora, hrabrosti i vjere u slobodu. Ovdje je, u okviru operacije Papuk ’91, okončana jedna od najmračnijih epizoda Domovinskog rata“, rekao je Medved prigodom polaganja vijenaca kod spomen-obilježja pokraj kapelice sv. Antuna Opata. Pritom je podsjetio da su u logoru Bučje zatočeni hrvatski branitelji i civili bili izloženi mučenju i nehumanim uvjetima.

Istaknuo je kako mnogi zatočenici nisu dočekali slobodu, dok su oni koji su se vratili svojim svjedočanstvima trajno obvezali hrvatsko društvo da se istina o tim događajima nikada ne zaboravi niti poriče. „Danas se prisjećamo trenutka kada su preživjeli vraćeni svojim obiteljima i kada su zlo i smrt nadjačani zajedništvom“, dodao je.

Oslobođenje Bučja bilo je dio šire operacije Papuk ’91, jedne od ključnih operacija u ranoj fazi Domovinskog rata, koja je, uz operacije Otkos 10 i Orkan 91, donijela sigurnost zapadnoj Slavoniji. U iznimno teškim zimskim uvjetima i s ograničenim naoružanjem hrvatske snage ostvarile su važne vojne i strateške ciljeve, spriječivši presijecanje hrvatskog teritorija i odvajanje Slavonije od ostatka zemlje.

Foto: Ministarstvo branitelja

Ministar Medved podsjetio je da je cijena te pobjede bila visoka – tijekom 37 dana operacije Papuk ’91 poginula su 142 hrvatska branitelja – te se prisjetio svih ubijenih i nestalih u logoru Bučje, među kojima i liječnika dr. Ivana Šretera. Naglasio je da Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavlja svakodnevne napore u potrazi za svim nestalim osobama iz Domovinskog rata.

Uz obitelji poginulih i sudionike operacije, obilježavanju su prisustvovali izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Željko Glavić, požeško-slavonska županica Antonija Jozić, predstavnici obližnjih gradova i općina, Crkve te udruga proizašlih iz Domovinskog rata. U ime ratnih postrojbi obratili su se zapovjednici 123. i 136. brigade Hrvatske vojske Željko Kalić i Josip Černi, a molitvu za poginule, nestale i umrle branitelje i civilne žrtve predvodio je velečasni Mislav Juraković.

Nakon obilježavanja u Bučju, ministar Medved obišao je radove na rekonstrukciji i uređenju Braniteljskog centra u Pakrac, koji će biti sjedište Javne ustanove Braniteljski centar, namijenjene dugotrajnom smještaju i potpori hrvatskim braniteljima.

