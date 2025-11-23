Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
Pet litara travarice zakopao je Ranko Radeta (81) u Kožino kraj Zadra prije šezdeset godina u čast rođenja svog sina Alena, točnije 15.01.1966., a kazao da će boca čekati do prvog unuka. No, tu život Ranku mrsi račune, naime unuk Daniel se rodio prije vjenčanja svojih roditelja pa je po prvi put rakija ostala u zemlji. Imala je šansu ugledati svjetlo dana kad se Daniel ženio, ali je to bilo 2021. godine u vrijeme pandemije koronavirusa, pa slavlja nije bilo. No, boca rakije je ipak iskopana, i to 13.11.2025. jer se drugi unuk Kristijan - vjenčao.
