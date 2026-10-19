HDZ hvali Plenkovića povodom deset godina vlasti. Poslušajte što je govorio 2016.

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) podsjetila u ponedjeljak na deset premijerskih godina Andreja Plenkovića i na postignuća ostvarena u tom razdoblju. Naime, 19. listopada 2016. Hrvatski sabor prvi je put izabrao Plenkovića za predsjednika hrvatske Vlade i predao mu ključeve Banskih dvora.

"Nema veće časti od toga da ti hrvatski narod ukaže povjerenje da vodiš svoju zemlju. I to tri puta zaredom“, rekao je tim povodom Plenković, objavila je stranka na društvenim mrežama.

HDZ navodi da je proteklo desetljeće bilo "desetljeće kriznog upravljanja i paketa zaštitnih mjera i obnove nakon potresa, ali istodobno i napretka Hrvatske, političke stabilnosti, gospodarskog rasta, podizanja kreditnog rejtinga na A razinu”, kao i desetljeće "odgovornog upravljanja javnim financijama, podizanja životnog standarda, povećavanja plaća i mirovina, rekordne zaposlenosti i realiziranih ulaganja diljem zemlje".

"Strateški projekti poput Pelješkog mosta, borbenih aviona Rafale, članstva u Schengenskom prostoru i europodručju, tunela Učke i Vc koridora, autoceste Zagreb-Sisak ili LNG terminala i drugih investicija - dugoročno mijenjaju položaj Hrvatske”, istaknuli su iz HDZ-a.

🔟 godina kriza i izazova, 🔟 godina rasta i razvoja. Mandat PVRH @AndrejPlenkovic zasigurno nije bio jednostavno razdoblje, ali će u 🇭🇷 povijesti ostati zabilježen kao doba stabilnosti i ostvarene dublje 🇪🇺 integracije, dok se uvijek prvo nastojala očuvati socijalna kohezija. https://t.co/5bV5oodjbK — Mladež HDZ (@HDZmladez) October 19, 2026

Navode i da je to bilo i desetljeće "nikad većih ulaganja u obranu, sigurnost i modernizaciju vojske, policije i vatrogastva, sprječavanja nezakonitih migracija, zaštite vrijednosti Domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske i unapređenja prava hrvatskih branitelja, podrške Hrvatima izvan RH i brige o hrvatskom narodu kao konstitutivnom u BiH”.

Politikom modernog suverenizma, dodaje se u objavi, koristimo osnaženi međunarodni položaj i osigurana europska sredstva na dobrobit hrvatskih građana i razvoja svih krajeva Lijepe naše.

"Kroz sve smo izazove na vjerodostojan način učinili napore da Hrvatska bude sigurna u svim aspektima i otporna na izvanjske šokove. Zahvaljujem svima koji su dali doprinos“, poručio je premijer Plenković.

Uz objavu je i grafokon usporednog prikaza iznosa prosječne neto plaće, minimalne plaće te relanog rasta plaće, kao i iznosa prosječne sveukupne mirovine te broja nezaposlenih odnosno zaposlenih u vrijeme vlade na čelu s SDP-om (2102.-2016. godina) s onima u proteklih deset godina kada je na čelu vlade HDZ.

Tako, među inim, navode da je prosječna neto plaća u vrijeme SDP-ove vlade rasla sa 725 na 749 eura, a za HDZ-ove vlade sa 749 na 1.555 odnosno da za 806 eura.

Minimalna plaća, dodaju, rasla je s 414 eura iz 2016. godine na 1050 eura u ovoj godini, a prosječna sveukupna mirovina na 725 eura (s 355 eura koliko je iznosila u 2016. godini).

Iz HDZ-a ističu i i pad broja nezaposlenih u proteklih deset godina za nešto više od 158.000, kao i porast broja zaposlenih za nešto više od 292 tisuće.