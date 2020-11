Prije godinu dana muškarac u Wuhanu požalio se na bolove u prsima. Nisu znali što mu je...

<p>Prije točno godinu dana 55-godišnjak iz kineske pokrajine Hubei primljen je u bolnicu zbog teških respiratornih problema. Nije mogao disati, kašljao je, imao je blagu temperaturu. Nije bio kronični bolesnik pa su liječnici njegovo stanje pripisali izrazito teškoj gripi.</p><p>No ono što se na prvu činilo kao obična gripa, ubrzo se proširilo Kinom i uzelo prve živote. Trebalo je mjesec i pol dana da liječnici shvate o čemu se radi, a tada se virus već počeo širiti izvan granica Kine i izolirani slučajevi su postali pandemija. </p><h2>Izvor zaraze</h2><p>U početku se vjerovalo da je virus mutacija koronavirusa, koji se i inače može pronaći kod životinja, koja je prešla direktno sa šišmiša na čovjeka. No to nije moguće, jer iako se u nekim dijelovima Kine šišmiši jedu, prvo se termički obrade.</p><p>Također, vjerovalo se da je izvor zaraze tržnica morskom hranom u Wuhanu, no nisu svi prvi slučajevi povezani s tom tržnicom, pa je i ta teorija pala u vodu. </p><p>Uz dosta istraživanja, ispostavilo da je virus sa šišmiša prešao na pangolina - sisavca ljuskaša čije se ljuske koriste u kineskoj narodnoj medicini. Na koji je točno način virus napravio skok s pangolina na čovjeka, još se ne zna. </p><h2>Koronavirus u Hrvatskoj</h2><p>Svega 2 dana nakon što je virus izašao iz Kine, 23. siječnja, Wuhan je stavljen pod strogi lockdown. Mjesec dana kasnije, 25. veljače, službeno je potvrđen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, kod 26-godišnjaka koji je išao na utakmicu u Milano.</p><p>Nakon toga, zaredale su se infekcije i prve smrti. Otišli smo u lockdown za kojeg se činilo da je pomogao usporiti širenje virusa, no nakon ljeta i turističke sezone, danas brojimo preko 3 tisuće novih slučajeva dnevno. Živimo u 'novom normalnom', nose se maske, radi se od doma, a kad će sve završiti - još se ne može znati. </p><h2>Kronologija korone:</h2>