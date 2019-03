'Prije nije bilo priziva savjesti, oni se okreću kako vjetar puše'

Neprihvatljivo je da privatni pogled na svijet, bio on religijski ili politički bude iznad zakonskog prava pacijenta na zdravlje i život.

Ustvrdio je to u razgovoru za N1 ginekolog Dubravko Lepušić komentirajući odbijanje polovice ginekologa u bolnicama da rade pobačaj.

Među kolegama, koliko se ja sjećam, nije bio priziva savjesti. Do toga dolazi devedesetih. Ljudi se okreću kako vjetar puše.

- S više strana dolazi preporuka o radu na novom zakonu. Ne muči me toliko to kada će ministarstvo napraviti zakon, koliko sastav komisije. Unutra je nekoliko mojih dragih kolega koji izvrsno rade svoj posao, profesor Ante Ćorušić je izvrstan ginekolog, no većina članova komisije se pozivaju na savjest, dakle oni su protiv prekida trudnoće i ja ne znam što će netko raditi na zakonu o prekidu trudnoće, ako je osobno protiv toga, koji je za to da se to zabrani. Meni je to nonsens - rekao je.

- U gotovo svim državama, osim Malte, žene imaju pravo na prekid trudnoće na osobni zahtjev. Neka ograničenja imaju u Poljskoj, ali ona sad to liberalizira, a pogotovo u Irskoj, gdje je postojala zabrana, je prije godinu dana liberaliziran. Iskustva su takva da se nigdje ne govori o zabranama, što su i preporuke svih odbora koji se bave reproduktivnim pravima žena u UN-u i Europskoj uniji.

Usporedio je profesiju i s profesionalnim vojnicima koji ne mogu odbijati nositi pušku i pucati. I ginekolozi su potpisali ugovor i ne mogu tražiti priziv savjesti.

- Ako ste kao vojnik mobilizirani, nije neka paralela vojska i medicina, ali ipak nešto kaže - vi kao mobilizirani vojnik imate pravo reći 'ja ne želim uzeti pušku, pucati, druge ubijati'. Ali ako ste profesionalni vojnik, zabranjen je priziv savjesti, tako je i u Hrvatskoj.

- Među kolegama, koliko se ja sjećam, nije bio priziva savjesti. Do toga dolazi devedesetih. Ljudi se okreću kako vjetar puše. Riječ je o privilegijama koje se stječu na taj način jer je takva politička situacija - ističe Lepušić.