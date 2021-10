Paranoični proizvođač slatkiša Robert Welch će u siječnju 2022. dobiti svoju prvu veliku biografiju ‘A Conspiratorial Life: Robert Welch, the John Birch Society, and the Revolution of American Conservatism’

Sugar Daddy je ne pretjerano ugledni sredovječni muškarac kojem stanje bankovnog računa kupuje mlade djevojke. Kod nas ih zovemo “sponzorima”. Prije više od pola stoljeća Amerikanci svoje Sugar Daddies nisu tražili na internetu, nego u trgovinama slatkišima. Bili su posvuda - gotovo kao komunistički agenti u paranojama radikalnih američkih patriota - simbolizirajući upravo ostvarenje američkog sna, priliku da se uživa u skladnom braku poduzetničke slobode i šećerne ljubavi konzumenata. Tržište slatkišima prve polovine 20. stoljeća eksplodiralo je 1920-ih, s tisućama malih, regionalnih proizvođača koji su pokušali zadovoljiti golemu potražnju za praktičnim džepnim slasticama. Postale su popularne na frontu Prvog svjetskog rata, kao čokoladne “dizalice” za vojsku u rovovima.