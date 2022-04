'Prijedlog rekonstrukcije Vlade ćemo imati nakon Uskrsa. Premijer će sve reći za koji dan'

Na sjednici Predsjedništva i Kluba zastupnika HDZ-a prošli tjedan je predsjedniku HDZ-a i Vlade dato povjerenje da, sukladno vlastitoj analizi i u dogovoru s tijelima stranke, utvrdi u kom obimu i točan datum rekonstrukcije, odnosno osvježenja u Vladi. Na njemu je da definira krajnji rok, ali što prije, i to smo jasno komunicirali. No, nemoguće je očekivati, s obzirom da je idući tjedan stanka Sabora, da se do Uskrsa napravi rekonstrukcija, ali ćemo nakon Uskrsa vrlo vjerojatno imati prijedlog rekonstrukcije Vlade, poručio je predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić upitan što je s rekonstrukcijom Vlade.

O imenima onih koji odlaze te onih koji dolaze nije htio.

'Predsjednik će za koji dan sve reći o rekonstrukciji Vlade'

- O tome će vam puno bolje reći predsjednik Vlade za koji dan - rekao je.

Upitan treba li Hrvatska protjerati ruske diplomate kako to već rade neke zemlje, Bačić je istaknuo kako su Vlada i HDZ-ovi zastupnici odmah vrlo jasno osudili ničim izazvanu agresiju Rusije na Ukrajinu.

- Naša pozicija u RH, pa i kad se referirate na protjerivanje ruskih diplomata, bit će u potpunosti usuglašena s državama članicama EU, čijoj zajednici pripadamo. O tome će se na razini Ministarstva i Vlade vrlo brzo Vlada odrediti - rekao je.

Svoj osobni stav, unatoč inzistiranju novinara, nije htio reći.

- Sjest ćemo, raspraviti i donijeti odluku. Ja sam kao zastupnik, predlažući Deklaraciju o Ukrajini mjesec dana prije nego što je pokrenuta agresija, u tihoj diplomaciji s drugim predsjednicima Klubova dogovarao da se donese ta Deklaracija, a u kojoj bi se Hrvatska zalagala za deeskalaciju sukoba. Osuđujem rusku agresiju na Ukrajinu i, ponavljam, takvu odluku da se protjeraju diplomati ćemo donijeti u dogovoru sa zemljama članicama EU - rekao je.

'Nisam upoznat s time što radi supruga ministra Paladine'

Komentirajući imovinsku karticu novog ministra graditeljstva Ivana Paladina, u kojoj je vidljivo kako leži na milijunima, dok je suprugu u svojoj firmi prijavio na plaću od tek 4000 kuna, Bačić je poručio kako nije upoznat s time što konkretno radi Paladinina supruga.

- Pa tako ne mogu ni utvrditi da li je ta plaća primjerena njenom angažmanu. Ako vi to znate, vi možete donijeti bolji sud. Inače mislim da je potrebno, a u tom smislu smo od prvog dana povećavali minimalne plaće. Je li to primjerena nagrada gospođi Paladina, ja to ne znam. U svakom slučaju, ne ulazim u imovinu i sve što je Paladina prijavio Povjerenstvu za sukob interesa, on će to sve obrazložiti - rekao je zastupnik HDZ-a.

Govoreći o izborima u Splitu, Bačić poručuje da ne treba upadati u zamku koju Ivica Puljak, gradonačelnik u ostavci, uporno pokušava predstaviti u javnosti, a to je da su izvanredni izbori njegova želja te da je to borba između reda i nereda.

- Treba biti apsolutno jasan. Izvanredni izbori za gradonačelnika Splita rezultat su činjenice da Puljak kao gradonačelnik brani svog zamjenika protiv kojeg je DORH podnijelo optužbu zbog prijetnje smrću novinarki i brani deklariranog antisemita. Zbog te činjenice da brani neobranjivo izgubio je podršku svojih partnera u Gradskom vijeću te većinu u Gradu Splitu. Ali ovakvim spinovima pokušava odagnati fokus s činjenice da je izgubio većinu jer nije znao upravljati i postupati sukladno zakonu i teret za nastalu situaciju baciti na neke druge - kaže Bačić i naglašava kako su odmah rekli da ukoliko gradonačelnik i oba zamjenika daju ostavke da će u tom slučaju ostavke dati i vijećnici HDZ-a.

