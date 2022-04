Paladina za 24sata o milijunima koje ima u imovini: 'Ne živim u luksuzu, štedim, ulažem...'

Nakon što smo objavili imovinsku karticu ministra prostornog uređenja Ivana Paladine, te ga zamolili za pojašnjenja, novih ministar nam se javio i dao obrazloženja svoje imovine, odnosno odgovorio na otvorena pitanja iz imovinske kartice.

Paladina ima imovinu vrijednu preko 19,5 milijuna kuna u nekretninama i manji dio u štednji.Teško je i pobrojati sve građevinsko i poljoprivredno zemljište koje je naveo u slavonskoj općini Beravci, ali radi se ukupno oko 730.000 četvornih metara vrijednih oko 7,5 milijuna kuna. Na njih ćemo se vratiti kasnije.

Uz to, ima i potraživanje od 19,4 milijuna kuna koje će naplatiti kada se proda zgrada IGH. Te još dodatno udio u tvrtki Kupari luxury Hotels kojoj nije naveo vrijednost, ali neke procjene kažu da bi to moglo vrijediti skoro 20 milijuna kuna. Sveukupno se tako dolazi do skoro 60 milijuna kuna vrijedne imovine.

Paladina je prijavio uz plaću od 18.432 kune, mjesečni prihod od imovine od oko 95.000 kuna. S jedne osnove 19.276 kuna, a s druge čak 76.500 kuna. Dodatno, supruga mu ima prihod od 19.726 kuna od imovine uz plaću od 4000 kuna.

- Taj prihod mene i supruge je od najma manje poslovne zgrade u centru Zagreba koja je u zakupu. Odbio sam porez koji plaćamo i to ispada po 19.276 kuna meni i njoj mjesečno – kaže nam Paladina.

U šali je dodao da sami nađemo koja je to zgrada. U imovinskoj kartici je u centru prijavljena dvorišno poslovna zgrada i dvorište od 402 kvadrata, stan od 74 kvadrata i dvorište od 415 kvadrata, sve skupa vrijedno preko osam milijuna kuna. Paladina je potvrdio da sve to čini cjelinu i da je to zgrada koju iznajmljuje.

A od čega dolazi 76.500 kuna mjesečno? Paladina je objasnio da je to također zakup i povezano je s potraživanjem od 19,4 milijuna kuna koje je naveo u imovinskoj kartici. Tu se radi o obveznicama IGH koje je on kupio s velikim popustom uglavnom od tvrtke za naplatu potraživanja B2 Kapital. Mi smo već ranije objavili da ima obveznice vrijedne nominalno 6,5 milijuna kuna. Ali te obveznice nose pravo na nekretnine. Preko posrednika, Paladina polaže pravo na zgradu IGH u Splitu koja se nalazi u kompleksu Građevinskog fakulteta.

- I ta zgrada je u zakupu. A kad povjerenik odbije sve troškove, razmjerno se isplaćuje iznos koji preostane imateljima obveznica od kojih sam i ja jedan. To je tih 76.500 kuna mjesečno. Kada se zgrada uskoro proda, onda procjenjujem da bih trebao dobiti ovaj iznos od 19,4 milijuna – kaže Paladina.

On je inače vodio IGH kada ga je preuzeo ruski poduzetnik Sergej Gljadelkin. Kaže da je obveznice kupio nakon što je otišao s čela tvrtke, ali nije nam htio reći s kojim popustom. IGH je zapao u probleme, išao je u predstečajnu, a banke koje su kupile obveznice su ih prodale tvrtkama za otkup dugova. One su ih prodale dalje, a kupac je bio i Paladina. On je i sam nekada imao dionice IGH.

Za Gljadelkina se vežu i Kupari. Njegova tvrtka je dobila državnu koncesiju za bivši hotelski kompleks u Župi Dubrovačkoj. Još nisu počeli graditi. Paladina ima 10 posto u tvrtki i izlazi iz tvrtke koja se danas zove Kupari Luxury hotels, a sud trenutačno utvrđuje koliko mu trebaju isplatiti ostali investitori za njegov udio. Konačne odluke još nema, a Paladina kaže da ne može komentirati taj sudski postupak. Paladina je već ranije rekao da su se on i Gljadelkin razišli kao partneri.

Paladina ima i dva kredita. Jedan od 10,1 milijun kuna koji je digao ove godine i još 305.000 eura koje je digao za kupnju stana od skoro 120 kvadrata u Zagrebu u kojem živi s obitelji. Mjesečne rate za ta dva kredita su mu preko 51.000 kunu. Pitamo ga, kako mu se isplati toliki rizik.On odgovara da muje prihod preko 100.000 kuna s plaćom ministra, supruga ima već navedeni prihod, pa otplata nije problem.

- Ja vam ne živim luksuzno niti želim tako živjeti. Moja brodica je manja od sedam metara i stara 15 godina. Čitav svoj život dižem kredite, štedim i ulažem. Već sam par kredita i otplatio. Na nekim investicijama sam dobro zaradio, na nekima izgubio – kaže ministar.

Uštedio je 1,2 milijuna kuna.

U slavonskoj općini Beravci je kupio oko 730.000 kvadrata zemljišta. Većina je građevinsko, ali je dio i poljoprivredno.

- To je već godinama u prostornim planovima namijenjeno za ekološku gospodarsku zonu. Tu sam investirao jer je moj san da to i ostvarim i izgradim. Kako ću sada morati prenijeti upravljačke udjele u svojoj tvrtki Delta savjetovanje, to će raditi netko drugi. Kako je zemljište moje, vjerojatno ću joj dati pravo građenja – kaže Paladina.

Paladina je definitivno najimućniji ministar ikad u nekoj hrvatskoj Vladi. U bankarstvu, financijama i savjetovanju je cijelu karijeru.

- Sve što je u mojoj imovinskoj kartici, rezultat je mog menadžerskog rada, poduzetničkih pothvata i ulaganja posljednjih 15 godina. Sve što sam dosad radio, bilo je u privatnom sektoru i sva ulaganja koja sam poduzimao su bila na tržištu i iznimno sam ponosan na sve što sam postigao - zaključuje.

