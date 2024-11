Prijeti li Hrvatskoj nestašica lijekova? Direktor Belupa: 'Za sad je dobro, ali postoje...'

Nestašice lijekova pojavljuju se otprilike istim intenzitetom unatrag nekoliko godina, prvenstveno od početka Covid krize. Razlog su narušeni dobavni lanci. Oni su danas nešto stabiliziraniji, pa procjenjujem da situacija nije lošija nego što je bila. Svi se trudimo još opreznije upravljati nabavom sirovina. Tražimo i alternativne dobavljače, rekao je za Danica.hr predsjednik uprave Belupa Hrvoje Čeović.

Istaknuo je kako ne očekuju pogoršanje nestašice lijekova te da su se opremili sa sirovinama.

- Ne očekujem pogrošanje. Sve farmaceutske tvrtke se pripremaju za potencijalna ‘ispadanja’ u sustavu nabave. No, nije da ne može doći do neočekivanog prekida ili narušavanja dobavnih lanaca, kao što je to recimo bilo zbog zatvaranja Sueskoga kanala prije nekoliko mjeseci. To su situacije koje je teško predvidjeti i mogu nas ugroziti ukoliko bi potrajale duže vrijeme - rekao je.

Do nestašice lijeka može doći iz niza razloga; od onih jednostavnijih koji su logističke prirode, poput kašnjenja u isporuci sirovina, do poteškoća u proizvodnji i složenijih geopolitičkih zbivanja koja mogu utjecati na poslovanje farmaceutske industrije.

- Za sve strateške sirovine nastojimo imati dovoljno zaliha. Dakle, to i danas radimo. Naravno, nastojimo pritom biti racionalni. Ali, gdje god vidimo rizik za opsrkbu, nastojimo imati dovoljno zaliha u Koprivnici - kaže te objašnjava kako zdravstvene ustanove nisu ugrožene.