Prijeti nevrijeme s grmljavinom i kišom, upalili narančasti alarm za jednu regiju, budite oprezni!

Promjenljivo, ponegdje u zapadnim krajevima i pretežno oblačno. Povremeno kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na Jadranu izraženiji. Na sjevernom Jadranu te u gorju i na sjeveru Dalmacije moguća je mjestimice obilnija oborina.

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo, a na sjevernom dijelu prolazno sjeverozapadnjak i bura. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, u Slavoniji i Dalmaciji do 26 °C.

Na snazi meteoalarm

Foto: DHMZ

Prognostičari DHMZ-a za srijedu su izdali narančasto upozorenje na kišu za riječku regiju gdje su moguće obilne oborine, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava kako je moguć prekid opskrbe energijom, komunikacijske mreže kao i opskrba vodom.

Budite spremni zaštiti sebe i svoju imovinu, poručuju iz Ravnateljstva na društvenim mrežama dodajući kako je moguće poplavljivanje imovine te prometne mreže, a upozoravaju i na opasnosti zbog smanjene vidljivosti i proklizavanja na mokrim kolnicima.