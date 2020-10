Prijetila bivšoj zatvorenici: Ubit ću ti dijete ako ne vratiš novac!

Ivana M. je od ženi koju je upoznala u Remetincu posudila 300 kuna. Kad je ova izašla, tražila je od nje da vrati 600 kuna. Dug je stalno uvećavala i prijetila...

<p>Ivana M. ponovno je završila u Remetincu u kojem se prije nekog vremena upoznala s pritvorenicom. Ova ju je zamolila da, kad izađe iz zatvora, njezinu ocu posudi 300 kuna, što je Ivana M. i napravila. No kad je njezina poznanica izašla, nastao je problem oko povrata novca.</p><p>Dug je, naime, tvrdila je Ivana M., narastao na 600 kuna, da bi nakon nekog vremena svota iznosila 1200 kuna, a na kraju je od zatvorske poznanice potraživala 5000 kuna. Kako ova nije plaćala, Ivana M. joj je, sumnja tužiteljstvo, zaprijetila da će joj ubiti dijete pa ju je žena na kraju prijavila policiji, koja je protiv nje podnijela kaznenu prijavu za iznudu.</p><p>Tužiteljstvo je od suca istrage Županijskog suda u Zagrebu zatražilo da je pritvori, što je on i napravio. Ivana M. vratila se u pritvor na mjesec dana kako ne bi mogla ponoviti kazneno djelo za koje je zakonom propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. </p>