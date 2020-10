Slučaj iznude u Areni: Uzeo je novac, a onda su ga zgrabili. Imao pištolj s metkom u cijevi

Uhićeni i njihovi pomagači su počeli iznuđivati 30- godišnjaka nakon što su mu prodali automobil. Trajalo je to mjesecima, a muškarac je cijelo vrijeme strahovao za život jer je bio izložen konstantnim prijetnjama...

<p>Muškarac (30) u svibnju ove godine odlučio je kupiti automobil od muškarca (29). Dogovor je bio da automobil odmah uzme, a da plati u roku tri mjeseca.</p><p>No, kako dogovoreni iznos nije uspio skupiti u tom vremenu nazvao je i zamolio odgodu plaćanja za mjesec dana.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenje u Areni</h2><p>No prije dogovorenog roka isplate, muškarac koji mu je prodao automobil počeo ga je svakodnevno nazivati te požurivati isplatu. Kupac je stoga pokušao dogovoriti povratak automobila, ali na to druga strana nije pristala.</p><p>Kako bi što prije izašao iz neprilike u kojoj se našao, muškarac je odlučio prodati automobil i to po sniženoj cijeni i s novcima koje dobije hitno podmiriti dug. Nakon prodaje dogovorio je sastanak sa 29- godišnjakom.</p><p>Mjesto primopredaje novaca - novozagrebački kvart Zapruđe.</p><p>No, kako je muškarac već bio jako preplašen, strahovao za život, zamolio je prijatelja da on obavi predaju novca umjesto njega. Prijatelja su dočekala trojica muškaraca.</p><p>Već spomenuti 29- godišnjak i njegovi prijatelji (30 i 40 godina). On im je dao novac, ali oni su pregledavši kuverti rekli da to nije iznos koji je dogovoren. Bacili su mu kuvertu s novcem nazad. Nakon toga svi su se razišli.</p><h2>Presreli ga u Zadru i istukli</h2><p>Kupac automobila se 15. listopada oko 20 sati na području Zadra vozio u automobilu sa svojom djevojkom. Odjednom im je put prepriječio automobil iz kojeg su izašla trojica muškaraca.</p><p>Četvrti, već spomenuti 40 - godišnjak ostao je sjediti u autu.<br/> Iz automobila je tada izašao i kupac. Trojac, a među njima i 29- godišnjak, počeli mu je prijetiti i udarati ga. Lakše su ga ozlijedili. </p><p>Sedam dana kasnije, dogovorili su sastanak u Arena centru u Zagrebu, oko 15 sati, kako bi ipak obavili primopredaju novca.</p><p>U Arenu je stigao prijatelj 29- godišnjaka. Bio je naoružan. Imao je kod sebe pištolj s metkom u cijevi. Novac je uzeo i zadržao ga a onda ga je policija uhitila.</p><p>Istu večer ispred svoje adrese stanovanja uhićen je 29-godišnjak kojom prilikom su kod njega pronađena dva pištolja s pripadajućim spremnicima i streljivom.</p><p>Sljedećeg dana, 23. listopada, također su uhićeni 40-godišnjak i 32-godišnjak i privedeni na kriminalističko istraživanje.</p><p>Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom državnom odvjetništvu Novi Zagreb.</p>