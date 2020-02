'Prijetili su nam, razbili vrata, divljali i bacali stolce u Centru'

Mislim da su djelatnici svih centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj nakon tragedije u Đakovu osjećali strah. Svi smo počinitelja zločina uspoređivali s nekim našim korisnicima koji nažalost imaju sličan obrazac ponašanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rekla nam je to Tatjana Štritof, v.d. ravnateljice zagrebačkog Centra za socijalnu skrb. Dodaje da su tek tad uvidjeli kako je sigurnost zaposlenika bila na niskoj razini. Ipak, sad su stvari drugačije.

- Mislim da je sad svim djelatnicima lakše ići na posao, osjećaju se sigurnije. Sad su uz detektore metala na svakom ulazu i zaštitari - nastavlja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Stranke centrima sad pristupaju s više poštovanja.

- Mislim da nema centra u Hrvatskoj koji se nije susreo sa slučajevima divljanja, deranja, bacanja stolaca i razbijanjem vrata. S postavljanjem detektora metala i pristup stranaka prema nama se promijenio. Sad nas vide kao ustanovu s javnim ovlastima, što smo zapravo oduvijek bili - kaže.

Sad se svakoj stranci pri ulazu u centre oduzimaju sumnjivi i potencijalno opasni predmeti.

'Imaju više poštovanja'

- Prilikom prolaska osobe kroz detektor metala evidentiraju se potencijalno opasni predmeti. To su do sada bili suzavci, džepni noževi, metalni češljevi, rašpice za nokte, igle za šivanje i slični sitni predmeti. Do sada u zagrebačkom centru nismo imali slučaj oduzimanja vatrenog oružja - kaže ravnateljica.

Prilikom pronalaska takvog predmeta, zaštitar ga je dužan stranci privremeno oduzeti. Svaki nedopušteni predmet stranci se prilikom ulaska u centar uzme, a kad izlazi, dobije ga natrag.

- Do sada u zagrebačkom centru nismo imali situacija da su stranke odbijale ostaviti svoje predmete ili da su se neprimjereno ponašali - kaže Štritof.

Kod takvih situacija, ako se osobu ne uspije umiriti razgovorom, dužni su pozvati policiju.

- Situacija se za nas s 1. siječnjem 2020. godine promijenila. S izmjenama i dopunama Kaznenog zakona dobili smo status službene osobe. To znači da bilo koja osoba koja prema zaposleniku centra pristupi nasilno, dere se ili prijeti, njezino se ponašanje tretira kao kazneno djelo i kreće se u kazneni postupak. U našem centru, otkad imamo detektore, takvih slučajeva još nismo imali - kaže.

Dodaje kako je sad nasilnih stranaka ipak manje.

Nasilnih stranaka je manje

- Ministarstvo je naše potrebe prepoznalo podizanjem razine sigurnosti zaposlenika. Time se i broj takvih slučajeva drastično smanjio - objašnjava.

Ministarstvo je postavljanjem detektora metala donijelo i pravilnike o dužnostima i ponašanjima zaštitara te pravilnike ponašanja za stranke.

- Te obavijesti su istaknute na svim vidljivim mjestima u centrima i svaka osoba ima mogućnost to pročitati. Tako osoba ne smatra da je zaštitarova dobra volja uzeti i ručni detektor nakon prolaska kroz detektor metala, kopati po torbi i oduzeti stvari. Činjenica da je to istaknuto i da su stranke to pročitale dovodi do pomaka u tom dijelu da nema njihova otpora da potencijalno opasne predmete ostave na ulazu - kaže Štritof.

Pravila ponašanja također su jasnije definirana.

- Stranke se primaju isključivo u redovno radno vrijeme i dužni su u prostorima ne ometati redoviti rad centra, kao i ne dolaziti pod utjecajem alkohola i droga. Ako pravila ne poštuju, tretiraju se kao prekršaj narušavanja javnog reda i mira. Nasreću, ni takvih slučajeva još nismo imali - zaključuje.