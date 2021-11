Prvi dan provjere COVID potvrda u državnim i javnim službama te trgovačkim društvima protekao je bez većih incidenata, no uz više mirnih prosvjeda protivnika ove mjere.

Najviše se prosvjedovalo u Splitu, ali i u Zagrebu te drugdje. Na mnogobrojnim lokacijama za testiranje vladale su goleme gužve, jer se testirati treba, procjene su, oko 110 tisuća zaposlenika. Istovremeno, otkrilo je Ministarstvo zdravstva, u ponedjeljak je, dan uoči početka primjene potvrda za odlazak na posao i na šaltere državnih institucija, otkriveno gotovo 900 zaraženih osoba i time spriječeno širenje zaraze na, potencijalno, dvije tisuće ljudi.

Velike gužve

Od ukupno 37.682 antigenska testiranja, pozitivna su bila 892, i to kod osoba bez simptoma, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. To dokazuje smisao COVID potvrda, izjavio je ministar Vili Beroš. U ponedjeljak je EU digitalnu COVID potvrdu diglo čak 87.693 građana, podatak je Agencije za komercijalnu djelatnost. To je rekord u odnosu na dosadašnjih, u prosjeku, 17 tisuća potvrda dnevno.

Desetak djelatnika okupilo se ispred Trgovačkog suda u Splitu i ustvrdilo kako ne žele dati svoje potvrde za ulazak na posao jer je to “kršenje GDPR-a”. Isto toliko prosvjednika bilo je i ispred splitske policije, pri čemu je došlo i do prepirke jedne prosvjednice s policajcem na ulazu. Ona ga je prozivala da krši zakon, tražila je da na licu mjesta podnese kaznenu prijavu, a on je pokušavao uvesti red te je na kraju pred njom zatvorio vrata. Gospođa je na to ironično “zahvalila hrvatskoj državi”.

Bilo je prosvjeda

I u splitskoj Čistoći se na ulazu okupilo pedesetak zaposlenika, pri čemu se njih desetak nije htjelo testirati. Direktor tvrtke Lukša Regja je radnike upozorio da nakon tri dana neopravdanog izostanka s posla slijedi izvanredan otkaz.

U OŠ Ostrog u Kaštel Lukšiću su pak četiri djelatnice uspjele ući bez potvrde ili negativnog testa unatoč apelima ravnateljice te su otišle raditi. Pred tom je školom istodobno prosvjedovao manji broj roditelja i djelatnika, kojima se pridružio i mjesni svećenik. Ravnateljica škole je rekla da djelatnike koji su ušli protivno novim pravilima fizički ne može niti želi udaljiti, jer to ni ne smije.

U zagrebačkom Remetincu je pred zatvorom rano ujutro prosvjedovalo nekoliko desetaka zatvorskih djelatnika, koji su tražili jednaki tretman cijepljenih i necijepljenih, odnosno onih koji su COVID preboljeli i nisu.

U vlaku u Dugom Selu dogodio se incident s putnicom koja nije nosila masku. Druge je putnike pozivala da je skinu, zbog čega vlak nije krenuo i kasnilo se pola sata. Prema pričanju svjedoka, došlo je do glasne svađe s drugim putnicima, a kako ženu nije uspio smiriti ni kondukter, pozvana je policija. Tek je tad žena izašla iz vlaka. Policija je pozvana i u požešku Glazbenu školu, čijih je 15 zaposlenika odbilo pokazati COVID potvrdu ili dokaz o testiranju. Ipak su ušli u školu, došla je policija i napravila zapisnik te su se djelatnici razišli.

Prosvjedovali su i studenti na više lokacija. Nekoliko njih se transparentima pobunilo ispred Muzičke akademije u Zagrebu, nekoliko desetaka ih se okupilo pred Filozofskim fakultetom u Zagrebu, a u Sveučilišnoj galeriji u Splitu je nekolicina studenata dijelila letke protiv testiranja. Jedan je student izjavio kako je “Sotona zavladala”. U Sinju, čiji je gradonačelnik Miro Bulj najavio da za ulazak u gradske institucije potvrda neće trebati, zapisničarka suda je na posao došla bez potvrde, nije se željela ni testirati te je udaljena s posla. Vratila se u pratnji gradonačelnika Bulja, s COVID potvrdom koju ranije nije željela pokazati. Izjavila je da ima COVID potvrdu, ali je neće nikome pokazati dok se ne uvede zakon prema kojem je to obavezna.

Iz dva najveća prosvjetna sindikata kažu nam kako zasad imaju tek nekoliko prijava članova o incidentima. Jedan je nastavnik u Virovitičko-podravskoj županiji dao sporazumni otkaz jer se iz principa ne želi ni testirati.

- Trebao je pričekati da mu se dade otkaz, kako bi ostvario prava, no što je tu je. Ima i bizarnih situacija, primjerice, u jednoj je školi zaposlenik došao bez potvrde ili testa, ravnatelj ga je pustio uz dogovor da napravi test kasnije, a on je onda pozvao policiju jer je ravnatelj prekršio propise - navodi nam Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Prema podacima sindikata, i u Virovitičko-podravskoj županiji u jednoj srednjoj školi zvalo se policiju jer nekoliko djelatnika nije pušteno u školu. Nisu imali potvrde ili pozitivan test. - U Šibensko-kninskoj županiji, kako saznajemo, županija je odlučila da se u školu pušta sve, a ravnatelji da sami rješavaju eventualne probleme - kaže nam Ana Tuškan, pravnica Sindikata hrvatskih učitelja. Ministarstvo obrazovanja javlja da se nastava jučer redovito odvijala, a u cijeloj Hrvatskoj u školstvu nije cijepljeno niti je COVID preboljelo oko 22 tisuće zaposlenika (25 posto). Hrvatskoj pošti je jučer zbog kvara pao centralni sustav pa neko vrijeme nisu radili ni njihovi šalteri. Kažu da incidenata s provjerom potvrda nisu imali, kao ni FINA, iz koje odgovaraju da su pojačani promet imali u ponedjeljak, uoči uvođenja mjera. Zaštitari su provjeravali COVID potvrde na ulazi i intervencija nije bilo. Ulazak s potvrdom morala je uvesti i Hrvatska poštanska banka jer je u vlasništvu države, dok privatne banke to nisu dužne. U HPB-u potvrde kontroliraju zaštitari ili zaposlenici.

Velike gužve na testiranju zabilježene su ispred bolnice Sveti Duh u Zagrebu, veliki je red bio i na ulazu direkcije HZZO-a u Praškoj ulici, kao i ispred Avenue Malla u Novom Zagrebu. U redu se jučer ujutro čekalo i, primjerice, ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

MOST je najavio da će prikupljati potpise za referendum protiv COVID potvrda.