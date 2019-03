Priključili se i hrvatski učenici: Prosvjed za očuvanje klime

Prosvjedi srednjoškolaca protiv klimatskih promjena, koje je prošle godine sama pokrenula 16-godišnja Greta Thunberg, sljedećeg će se petka održati diljem svijeta. Pokret pod nazivom „Global Climate Strike For Future“ će 15.3., s ciljem spasa klime, ujediniti 75 zemalja, među kojima je i Hrvatska, piše srednja.hr.

Join us on March 15 to #ClimateStrike 4 our future: https://t.co/zJlOe9pW3d pic.twitter.com/Kmp5uW6bHW