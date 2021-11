Nemam riječi, ostao sam bez teksta, ne znam što bih vam rekao. Srce tuče kao ludo - govori nam Mateo Torić (44) izvan sebe u trenutku kada je saznao da je za njega i njegovih osmero mališana prikupljeno više od milijun kuna.

- Vratila nam se vjera u život, srce zacjeljuje, ne mogu vam opisati koliko smo sretni. Djeca maštaju kako će urediti sobe, neki žele malog psića, neki hrčka, već zamišljaju život u novoj kući. Oduševljeni su što će napokon imati svoj prostor - priča nam ponosni tata. Imaju osjećaj, kaže, da više nisu sami.

- Velika tuga nas je zadesila i bilo je baš teško. Ljudi nas sada zovu, pričaju s nama, podijele neke svoje anegdote, savjete, slična iskustva koja su prošli. To nam je nekako dalo osmijeh na lice, i meni i djeci. Mobitel stalno zvoni i nastojim se javiti baš svakome. Promijenilo nas je to malo, nakon svega što smo prošli. Prepravilo nas je to uzbuđenje i planiranje. Gledamo nakon dugo vremena prema budućnosti - priča nam s osmijehom na licu i dodaje da je nakon dugo vremena aktivniji i društveniji nego prije.

'Bilo nam je vrlo teško'

- Kao lijek koji me liječi nakon smrti moje Dijane. Tu baš zahvaljujem svakome, jer nije samo do humanitarne akcije nego i do razgovora s ljudima, to je nešto što nas sve ohrabruje za dalje - kaže.

Za sada još nemaju ideju koju će kuću kupiti.

- Graditi ispočetka ne možemo, jer će nam trebati oko dvije godine zbog dozvola i izgradnje, tako da planiramo kupiti već gotovu kuću. Nemam za sada ideju gdje, volio bih da bude tu gdje stanujemo ili negdje u okolici. Počeo sam čak malo istraživati i sve mi je tako nestvarno, kao da je ovo sve san. Nisam svjestan da će nam se snovi ostvariti, da je ovo sve moguće zahvaljujući dobrim ljudima - priča nam zadihan od lupanja srca.

Njihov sadašnji dom, trošna kuća od 60 kvadrata, do nedavno puna samo dječjeg smijeha, premalena je za sve njih.

- Svi polaze istu smjenu u školi, što znači da svi pišu zadaću u isto vrijeme. Tako se skupimo svi oko stola kada je vrijeme za učenje i onda stariji rade sami, a ja pomažem mlađima. Nekako se organiziramo. Divna su to djeca, mirna i dobra i uvijek sve dogovorimo - opisuje nam Mateo.

Ipak, jutra su nešto više burna, budući da imaju samo jednu malu kupaonicu.

- Ja se probudim prvi kako bih im pripremio robu za ujutro, a onda se dižu jedan po jedan i spremaju za školu. Nastane tu malo vriske ponekad, ali sve je do dogovora - kaže.

Oko stola gdje pišu zadaću ujedno i jedu, pa u vrijeme ručka i večere bude također zabavno.

San postaje stvarnost

- Naguramo se svi oko stola tko može na stolice, a ovi manji na drvenu kutnu klupu koju dovučemo. Još su mali pa mogu svi sjesti, ali uskoro to ne bi bilo moguće - opisuje nam dok se u pozadini čuju dječji glasovi koji se pripremaju oko stola pisati zadaću.

Njihov san napokon postaje stvarnost, a pomoći im možete uplatom na:

Kuća za Dijaninu dicu

IBAN HR12 2340 0093 1135 1377 3

Vlasnik računa je Marino Jurjević, Murvica, Ulica Tina Ujevića 10, 23000 Zadar, Hrvatska

SWIFT adresa (BIC) Privredne banke Zagreb d.d.: PBZGHR2X