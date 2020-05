Primorac: Hrvati smislili model testiranja sportaša na koronu

Profesor Dragan Primorac u 'Dobro jutro, Hrvatska' otkrio je uspjehe hrvatskih znanstvenika koji su osmislili su model testiranja sportaša na Covidu, što su HNS i UEFA dobro reagirali.

- U prvom danu uzimate brze nogometaše iz nazofarinksa. Zašto smjestiti? Kako biste smjestili najveću koncentraciju virusa do sada poznatih, analizirajte ih i ljubimce nakon što to radite drugi brzi. Zašto 5 dana? Jer je poznat da virus kada se uđe u stanicu, a tek nakon replikacije peti se izlazi na površini, gdje broj čestica raste brzo i ako imate dva negativna brisa u tom trenutku, vi znate da osoba nije oboljela. Nakon toga napravili smo serologiju, utvrdili postojanje protutijela koja nam je jedina rekla da je netko prebolio virus da tzv. protutijela je IgG i kad bih stavio u zajednički paket, prije toga smo napravili sjajne, članove članova komisije, jedan cijeli tim na koji sam bio iznimno ponosan (...) su odradili kroz 10 dana, a do dolazaka su na trening gdje radite na otvorenom prostor, ne ulazite u svlačionice, vratite se istim automobilom kući, gdje nije bilo ni jednog incidenta u 10 dana, kad biste postavili još jedan paket, a mi smo trebali objaviti u njemačkom Global Health-u, a kada biste reagirali FIFA i UEFA i rekli da imamo izvozni, originalan model koji može Vratimo se nogometaši u cijelom svijetu, a ja inzistiram, sutra započinjemo s uzimanjem prvih briseva po klubovima, kada taj model proširite na međunarodnu ligu, imate svoj hrvatski brend. Njemačko globalno zdravlje nazvalo je hrvatskim brandomom - rekao je Primorac. Kad vi taj model proširite na međunarodnu ligu, vi imate hrvatski brend. Njemačko globalno zdravlje nazvalo je hrvatskim brandomom - rekao je Primorac. Kad vi taj model proširite na međunarodnu ligu, vi imate hrvatski brend. Njemačko globalno zdravlje nazvalo je hrvatskim brandomom - rekao je Primorac.

Komentirao je kako se karantenom i izolacijom, kao mjerama zaštite od korone virusa, vraća metoda iz 19. stoljeća.

- Moramo voditi računa da i još mnogo stvari ne znamo, da ćemo najprimitivnije metode samoizolacije onemogućiti priliku da dobijemo bolest - komentirao je Primorac i dodao kako je Hrvatska poštarina prema cijeloj situaciji vrlo odgovorna uspoređivala ostale zemlje.

- Amerika je pokleknula u pogledu javnog zdravstva, jer ga nikada nije razvijala, a mi smo napravili odlične preduvjete da budemo u situaciji u kojoj smo danas. Imamo pripremljen sustav, a ako dođe do drugo vala, Hrvatska će biti daleko spremnija nego sada - smatra Primorac koji je ponosan na ponašanje građana.

Komentirao je i pronalazak cjepiva za korona virus.