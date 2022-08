Plenković: Sastat ćemo se danas s predstavnicima Stožera da vidimo koje su mjere u planu

Na početku sjednice se obratio premijer Andrej Plenković. Radi se o prvoj sjednici Vlade nakon povratka s godišnjih odmora.

Plenković je na početku izrazio sućut obitelji, prijateljima i kolegama Mislava Bage.

Osvrnuo se i na vatrogasnu sezonu.

- Nažalost, u ovoj godini bilo je jako puno požara, puno više nego što je to bilo prošle godine - preko 7 000 već do sada. Ta činjenica sama po sebi govori koliko je ova godina bila zahtjevna, a to vidimo i u drugim sredozemnim državama gdje se također svi bore s velikim požarima - rekao je premijer.

Zahvalio se vatrogascima, policiji, vojsci, civilnoj zaštiti, HGSS-u i svima ostalima koji su tijekom proteklih mjeseci bili maksimalno angažirani na spašavanju ljudi, dobara i obrani od požara.

Posebno se zahvalio i pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te pilotima koji su osim u Hrvatskoj, požare gasili i u inozemstvu.

Plenković je naveo kako nisu uvijek bili u funkciji svi zrakoplovi koji su na raspolaganju, a da trenutno ima pet kanadera koji lete, četiri Air Tractora i jedan helikopter te podsjetio da je Hrvatska u procesu nabave dva nova kanadera.

Također, podsjetio je kako je Vlada učinila velike iskorake kada je riječ o hrvatskom vatrogastvu - donesen je novi Zakon o vatrogastvu i uložena su znatna financijska sredstva u vatrogasni sustav.

Sastanak sa Stožerom

Što se tiče korone, Plenković je rekao da prate podatke na redovnoj bazi.

- Imamo jasne signale da moramo biti oprezni, da je virus i dalje tu i ugrožava krhke. Zato je važno da se prije svega svi ponašaju sukladno preporukama, a isto tako i preporuke koje se tiče drugog docjepljivanja, posebice starijima, osjetljivima, bolesnima i onima koji imaju veći rizik - rekao je Plenković.

- Nakon Vlade ćemo se sastati s predstavnicima Stožera da vidimo koje su mjere još u planu - rekao je i poručio kako je iza Vlade puno aktivnosti.

- U Hrvatskoj trenutno boravi više od milijun turista, a najviše je turista iz Njemačke. Sve skupa je ostvareno 13,1 milijun dolazaka, to je 45 posto više dolazaka više nego prošle godine - rekao je.

- Ono što je posebno dobro su najave za jesen, produljuje se sezona, prihodi rastu što je jako dobro, imamo veće prihode dva posto u prvom tromjesečju. HNB je procijenio da će nam prihodi biti veći nego 2019. godine i za 800 mil. eura, tada je bilo prihoda od stranih turista oko 10,5 milijardi, sada je procjena 11,3 milijardi eura - rekao je premijer.

O cijenama energenata i planovima za zimu

Što se tiče energenata, Plenković je rekao kako je Vlada održala nekoliko telefonskih sjednica i smanjivala cijenu derivata.

- Ograničili smo maržu, smanjili smo i trošarine - rekao je i ponovio da su mjere Vlada omogućile niže cijene goriva.

- Kada je riječ pripremama za zimu, današnje odluke Vlade, radili smo ih za vrijeme odmora, za one koje to zanima, će biti vrlo važne jer donosimo odluku o povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku - rekao je.

- Povezana je i investicija u plinovod, drugu cijev, na dionici Zlobin-Bosiljevo i time omogućavanje opskrbe plinom, ne samo za industriju i kućanstva, već činimo Hrvatsku regionalnim "hubom" - poručio je premijer i dodao kako će koristiti sve mjere iz plana EU.

Dodao je kako je Vlada smanjila PDV na toplinsku energiju i na hranu.

