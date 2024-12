Primorac: Milanoviću ništa nije sveto, ni rad! Budi se u 11.30 h. U mandatu nije učinio baš ništa'

Dragan Primorac, predsjednički kandidat HDZ-a i partnera, rekao je u utorak u Zagrebu da je dosta vrijeđanja naše Domovine i sramoćenja od strane jednog čovjeka, predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji dijeli Hrvatsku poručivši kako je vrijeme za promjene.

- Ovi su izbori za budućnost naše Domovine, koja je u segmentu djelovanja predsjednika države ranjena, osramoćena. On (Milanović) živi na podjelama ljudi, na podjelama sjevera i juga. On živi na podjelama onih koji vole i onih koji ne vole. On dijeli Hrvatsku - istaknuo je Primorac na obilježavanju 35. obljetnice osnutka HDZ-a Grada Zagreba.

U zagrebačkoj Laubi održao je završni predizborni skup u Zagrebu na kojem su bili najviši stranački dužnosnici HDZ-a na čelu s predsjednikom Vlade i stranke Andrejom Plenkovićem te koalicijski partneri.

Predizborni skup Dragana Primorca u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Primorac je u govoru oštro kritizirao protukandidata i aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića rekavši kako imamo predsjednika Republike kojemu ništa nije sveto jer mu, kako je rekao, ništa nije sveto.

- Nije mu sveta Domovina, nije mu svet ni rad, budi se u 11,30 sati, ne poštuje hrvatske blagdane, svadljiv je. I ne zna da voljeti Domovinu može čovjek koji je čiste duše, čistih ruku i čistog obraza, a on to nema. I zato mora otići - poručio je.

'365 dana u godini borit ću se protiv korupcije'

Naglasio je da će se kao predsjednik Republike 365 dana u godini boriti protiv korupcije optuživši Milanovića da je bio odgovoran za to što je dok je bio premijer bilo naručeno 35 ECMO uređaja za koje je struka rekla da našoj zemlji ne trebaju jer se koriste iznimno rijetko, a što, smatra, podsjeća na kazneno djelo.

- Tražio sam samo odgovor a on je krenuo sa vrijeđanjem jer zna da mu imunitet traje još samo dva mjeseca, a nakon toga se mora suočiti s istinom - kazao je.

Predizborni skup Dragana Primorca u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Primorac je naglasio da će se zalagati za snažnu i modernu vojsku, a što traži investicije i suradnju predsjednika Republike i Vlade - što za vrijeme mandata Milanovića nije bilo. Optužio je Milanovića da želi biti vrhovni zapovjednik a ne razumije snagu Hrvatske vojske.

Naveo je i da su vrijednosti Domovine posebno naglašeni u njegovom programu, rekavši da je Domovina stvorena na snazi hrvatskog vodstva, mudrosti vodstva predvođenim prvim predsjednikom Republike dr. Franjom Tuđmanom te na hrabrosti hrvatskih branitelja. Najavio je i da će kada dođe na Pantovčak tamo vratiti bistu prvog hrvatskog predsjednika kao zahvalu za sve dobro što je činio te kao znak da drži do naših velikana.

Predizborni skup Dragana Primorca u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najavio je da će se zauzimati za umirovljenike, mlade, ali i za Hrvate izvan Hrvatske te se zalagati za jednakopravnost Hrvata u BiH. Osvrćući se na Srbiju rekao je da ta zemlja, ako želi ući u EU, mora dostaviti arhive JNA, arhive vukovarske bolnice te lokacije svih mjesta gdje su ubijeni hrvatski ljudi.

Plenković: Milanović nema program i u svom mandatu nije učinio ništa

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković negirao je da su Milanović i ljevica jedina brana nasilnicima nad hrvatskom demokracijom.

- Upravo suprotno. Oni su ti koji krše Ustav, oni su ti krše zakon. On je taj koji ponižava Hrvatsku vojsku, Ustavni sud, ponižava Hrvatski sabor, SOA-u i sramoti Hrvatsku u reputacijskom pogledu na međunarodnoj sceni jer nas stalno vuče na istok - kazao je.

Predizborni skup Dragana Primorca u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Istaknuo je i da je Milanović taj koji je u hrvatski politički život unio najprimitivnije, najvulgarnije, ad hominem napade i uvrede te je vrijeđao manjine, žene, Ustavni sud, tri puta je na Pantovčaku "zatvorio" načelnika Glavnog stožera OS RH general pukovnika Tihomira Kundida dok ne završi saborski Odbor za obranu i slično.

Podsjetio je da je Milanović predsjednik Republike koji svojim građanima ne čestita Dan državnosti nego 30. svibnja šuti. Također, za razliku od Primorca, Milanović nema svog programa i u svom mandatu nije učinio ništa.

Predizborni skup Dragana Primorca u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ističući važnost da Hrvatska dobije Primorca za novog predsjednika Republike, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković kazao je da je iznimno bitno odbaciti medijske spekulacije, lažne prognoze i istraživanja koja govore da je Milanović siguran pobjednik. Smatra kako se radi o iznimno neobičnoj kampanji jer su u svim dosadašnjim kampanjama obično kandidati napadali predsjednika koji se ponovno bira za novi mandat.

- Ovdje imamo sedam kandidata koji napadaju našeg kandidata jer procjenjuju da on ima izglede, zato što ga se boje i zato što znaju da mu ne mogu parirati u fer i korektnoj borbi nego su se odlučili na kampanju difamacije, uvreda te kontinuiranog etiketiranja, podmetanja i klevetanja. I tako je bilo od prvog dana od kako je Dragan najavio svoju kandidaturu - rekao je.

Predizborni skup Dragana Primorca u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najveću podršku Primorcu izrazio je i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman rekao je da je Primorac oštro ustao protiv onih koji niti poštuju Ustav RH, niti vole hrvatsku domovine. "Hrvatska treba novog predsjednika i uvjeren sam da za nešto više od mjesec dana mičemo onu spodobu s Pantovčaka i kao novog predsjednika imamo Dragana Primorca", rekao je.