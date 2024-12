Primorac o rezultatima izbora: Početni rezultat se da okrenuti i nadograditi, imamo drugi krug

Zoran Milanović skoro je odnio pobjedu već u prvom krugu predsjedničkih izbora. Ipak, nije prešao granicu od 50 posto podrške birača pa ćemo na birališta opet morati 12. siječnja.

Drugi po izboru građana bio je Dragan Primorac, ali sa značajnim zaostatkom. Ipak, on ne vjeruje da je drugi krug unaprijed izgubljena bitka.

- U povijesti se dogodilo već dva puta da HDZ nije imao kandidata u drugom krugu i sve druge stranke, a sad ga ima. To je ono što je važno. Na početku ste spominjali anketu, to je zapravo u srpnju bio glavni razlog zbog čega su me ljudi zvali, jer je anketa pokazala dvije stvari. Da sam kandidat koji može ući u drugi krug i u drugom krugu pobijediti Zorana Milanovića. Zasad smo na 50 posto posla, ušli smo u drugi krug - kazao je Primorac u dnevniku RTL-a.

Komentirao je i izjavu premijera Andreja Plenkovića kako je on bio jedini kandidat koji se hito prijaviti za izbore.

- On i ministar Anušić danas su rekli vrlo jasno - možete vi željeti što hoćete. HDZ ima više od 200 tisuća članova, tu su ostali, Domovinski pokret i slično. Rezultati ankete su njima sugerirali tko može pobijediti Zorana Milanovića - rekao je Primorac.

A tko je kriv za ovako loš rezultat kandidata HDZ-a i partnera?

- Imate ulazak u drugi krug. Drugi krug je nova utakmica, kad govorite o tome tko je kriv morate objektivizirati stvar. Nikad nitko kad postigne rezultat koji nije optimalan ne može se izuzeti iz toga. Puno puta imali ste situaciju da se rezultat koji je početni se da nadograditi i okrenuti - odgovorio je Primorac.

Primorac kaže kako je zadovoljan angažmanom stranke na terenu.

- Zadovoljan sam s ljudima, govorimo o više od 315 tisuća glasova, glasova ljudi koji su željeli bolju, uljuđenu Hrvatsku, koja neće biti podijeljeni. Nemate kome zamjeriti, imate odgovornost zbog 315 tisuća ljudi koji su vam dali glas. U drugom krugu će to biti bitno više - uvjeren je Primorac.

- Očekujem da ljudi koji su centar, desni centar, lijevi centar, da će zapravo pokazati… Izlaznost je bila oko 47 posto. Sa svojim porukama ću vrlo jasno artikulirati zbog čega je dobro da mene izaberu kao predsjednika. Imate potpuno drugačije koncepte života - istaknuo je Primorac.

Misli li Primorac pridobiti glasače Marije Selak Raspudić i Mire Bulja koji su žestoki kritičari Vlade HDZ-a?

- Vi želite sugerirati da je ovo vrsta referenduma kontra Vlade, HDZ-a i slično. Ovo su vam izbori gdje se bira predsjednik RH. Ako pogledate segmente mog života, ako pogledate što ja predstavljam u svijetu svjetske znanosti, politike, s kim se družim u gospodarstvu, onda ti ljudi koji neće biti u poziciji da moraju birati između ljudi koji su prošlost ili budućnost, neće imati tešku odluku. Opet ponavljam - ne bih želio ništa sugerirati. Pozivam sve birače koji u prvom krugu mi nisu dali glas - prvo želim zahvaliti onima koji su mi dali glas - da se jednostavno priključe na vlak koji Hrvatsku vodi u budućnost. To je temeljna poruka koju svima želim poslati. Imamo 12 dana, učinit ću svoj maksimum da ih uvjerim zašto je to ispravna odluka, i duboko sam uvjeren da će dio njih krenuti putem kojeg ja zovem hrvatskom budućnosti - poručio je Primorac.