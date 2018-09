Princezi oženjenoj 30 godina mlađom oduzeli su sav imetak

Svojim bogatstvom vrijednim 215 milijuna dolara havajska princeza Abigail Kawananakoa nije mentalno sposobna upravljati, presudio je u ponedjeljak sudac u Honolulu u posljednjem djelu razvoja sage o ostarjeloj pripadnici kraljevske obitelji i navodnom zlostavljanju, piše Guardian.

Mnogi Havajčani smatraju Abigail princezom jer je potomak kraljevske obitelji koja je vladala otocima prije svrgnuća s vlasti 1893. godine. Ona je također praunuka vlasnika plantaže šećera James Campbella, biznismena koji je bio jedan od najvećih zemljoposjednika na Havajima. Od njega je Kawananakoa i naslijedila svoje bogatstvo.

“Posljednja havajska princeza”, vodila je luksuzan život uživajući u privatnosti. Donirala je novac i uzgajala konje, a javna tajna bila je da ona u tišini plaća tuđe račune. Kad bi joj se netko obratio za pomoć jer je u financijskim problemima ona bi bez razmišljanja pomogla. Godinama je plaćala struju palače Iolani u Honoluluu (kraljevske rezidencije koja je pretvorena u muzej). Prije 17 godina osnovala je i vrijednu Zakladu koja je brinula i podržavala očuvanje havajskog jezika, kulture, umjetnosti, obrazovanja.

- Ona je dobročiniteljica za havajski narod - rekla je Lilikala Kame’eleihiwa, ravnateljica i profesorica na Havajskom sveučilištu i članica upravnog odbora Zaklade.

- Plaćala je studentima stipendije, pomagala im u svakom pogledu, pa čak je plaćala i njihove bolničke račune - istaknula je.

