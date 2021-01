S kolegama Bad Blue Boysima odmah nakon prvog potresa sam se uputio u Petrinju. Još u autu, dok smo putovali do tamo, prijatelji su preko društvenih mreža pozvali i ostale navijačke skupine da nam se pridruže i mnogi su se odazvali. Od prvog dana smo tamo čistili, a ti prizori duboko su me se dojmili. Iz glave mi ne izlazi malena, uplakana djevojčica koju sam odnio do hitne, rekao je pripadnik BBB iz Zagreba. Dodao je da je dva dana bio tamo pa se morao vratiti u Zagreb.

- Ti prizori razrušenog grada podsjetili su me na Vukovar. Ne mogu spavati od strahota koje sam vidio u Petrinji. Silne ruševine, ozlijeđeni ljudi, mnogi su ostali bez svega... Svi združeni navijači, brat uz brata, čistili smo srušene grede od krova i kamenje. Pogodilo me jer kažu da smo samo smetali, a ekipa tamo neprestano radi, svi navijači. Hvala im puno - dodao je razočarani navijač.

Podsjetimo, ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut je rekao da je u redu što su se navijači organizirali, ali da to u tom trenutku nije bilo dobro jer su zakrčili sve i nisu službe mogle prolaziti te da su tamo glavinjali, pili i tukli se po terenu pa su se morali baviti njima umjesto stradalima.

Prvi koji su čistili ulice su bili Bad Blue Boysi i mladi ročnici bez prave opreme i osiguranja. Cigle i šutu su čistili civili i ljudi kojima se na licima vidi da su još premladi za ove strahote.

Optužbe da su smetali pogodile su mnoge koji su nesebično pomagali.