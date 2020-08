Pripremili je za balzamiranje, a ona je u zadnji tren otvorila oči

<p><strong>Timesha Beauchamp</strong> (20) iz predgrađa Detroita proglašena je mrtvom i prebačena u pogrebni dom. No, u trenutku kada je trebalo početi njezino balzamiranje, otvorila je oči. </p><p>- Upravo su trebali početi isisavati krv iz njezinog tijela - rekao je pogrebnik za <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/dead-woman-20-opened-eyes-22573082" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>U obiteljsku kuću Timeshe je u nedjelju navečer pozvana hitna pomoć jer nije reagirala ni na kakve podražaje. Hitna ju je pokušavala oživjeti 30-ak minuta. Bili su u telefonskom kontaktu s doktorom koji je proglasio smrt na temelju podataka koji su mu dali djelatnici hitne. </p><p>Odvezena je u pogrebni dom, a sat vremena kasnije - bila je živa. </p><p>- Zaposlenici su potvrdili da je disala i pozvali su hitnu. Najstrašnije od svega je to što su se upravo pripremali da ju balzamiraju kada je otvorila oči. Otvorili su vreću s tijelom i vidjeli Timeshu kako ih gleda - rekli su iz pogrebnog poduzeća. </p><p>I dalje je u kritičnom stanju, ali je živa. </p><p>- Srce mi se slama! Netko je moje dijete proglasio mrtvim, a uopće nije bila mrtva - rekla je njezina uzrujana majka. </p><p>U tijeku je istraga koja će pokazati kako je došlo do ove zabune.</p>