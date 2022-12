Pripremite gotovinu! Kartice ovih banaka neće raditi par sati tijekom novogodišnje noći

Tijekom novogodišnje noći neće biti moguće plaćati velikim brojem debitnih i kreditnih kartica zbog prelaska na euro.

Poslovni korisnici debitne i kreditne kartice Zagrebačke banke neće moći koristiti od 22:55 u subotu 31. prosinca 2022. do noćnih sati u nedjelju 1. siječnja 2023. Dok poslovni korisnici Visa business debitne kartice neće moći koristiti svoje kartice od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima, javlja Jutarnji list.

Očekivano razdoblje nedostupnosti autorizacijskog sustava banke za POS i e-commerce kanal prihvata kartica je od subote 31. prosinca 2022. u 22:55 do nedjelje 1. siječnja 2023. u poslijepodnevnim satima. M-zaba i e-zaba za individualne i poslovne korisnike neće biti dostupne klijentima od subote 31. prosinca u 23:30 do nedjelje 1. siječnja u poslijepodnevnim satima.

Korištenje kartica Erste banke na bankomatima i prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu (odnosi se i na kartice povezane s aplikacijama za plaćanje) biti ograničeno u noći s 31.prosinca 2022. na 1.siječnja 2023. Što znači da bi bilo najbolje u tom razdoblju plaćati gotovinom. Do poslijepodnevnih sati 2.1. nećete moći potvrđivati online kupnje mTokenom, odnosno plaćati karticama kod online trgovaca koji koriste 3D standarde plaćanja.

George, KEKS Pay, usluga Erste SMS i platne usluge drugih pružatelja (neće biti dostupne od 18:00 sati 31.12.2022. do popodnevnih sati 2.1.2023.

Raiffeisen banka priopćila je da će u subotu 31. prosinca 2022. od kasnih večernjih sati do jutarnjih sati 1. siječnja 2023. mogući povremeni prekidi na kartičnim transakcijama, uključujući i transakcije na bankomatima.

PBZ je objavio da će EFTPOS uređaji PBZ carda imati postupnu nedostupnost usluge od 18 sati 31. prosinca 2022. do 1 sat 1. siječnja 2023. Za PBZ Visa debitne kartice građana najavljuju privremeni prekid korištenja od 23:00 sata 31. prosinca do 1:00 sat 1. siječnja.

PBZ Visa Business Classic debitne kartice za poslovne subjekte imat će ograničeno korištenje od 1:00 sat 1. siječnja do 4:00 sata 2. siječnja 2023. do iznosa 100 eura dnevno uključujući bankomate i EFTPOS uređaje i plaćanja na internetskim prodajnim mjestima. Korisnici PBZ Visa Inspire Sticker kartica moraju računati na privremeni prekid korištenja od 23:00 sata 31. prosinca do 4:00 sata 2. siječnja 2023.

Privremeni prekid korištenja najavili su i za PBZ Card Premium Visa kartice (od 23:00 sata 31. prosinca do 1:00 sat 1. siječnja) te PBZ Visa Classic kreditne kartice (od 23:00 sata 31. prosinca do 1:00 sat 1. siječnja). Uz to, za PBZ Mastercard kreditne kartice bit će privremeni prekid korištenja od 23:00 sata 31. prosinca do 1:00 sat 1. siječnja, uz ograničeno korištenje kartica na pojedinim prodajnim mjestima od 10:00 sati do 23:00 sata 31. prosinca 2022.

OTP banka objavila je da će sve njihove kartice funkcionirati tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu (prekid će biti 31. 12. 2022. od 23:55 do 1. 1. 2023. u 00:05). POS uređaji OTP banke – funkcionirat će tijekom cijelog razdoblja prelaska sustava na euro, osim nekoliko minuta oko ponoći pri ulasku u Novu godinu, kao i kartice (prekid će biti 31. 12. 2022. od 23:55 pa do 5 minuta poslije ponoći 1. 1. 2023.).

Addiko banka najavljuje da tijekom subote, 31. prosinca 2022. i nedjelje, 1. siječnja 2023. godine internetsko bankarstvo EBank i mobilno bankarstvo Mobile neće biti dostupni njihovim klijentima. Uz to, na prodajnim mjestima mogu se očekivati prekidi u radu ili ograničena mogućnost kartičnog plaćanja tijekom subote, 31. prosinca. i nedjelje, 1. siječnja, javlja Jutarnji list.

Hrvatska poštanska banka najavljuje da će plaćanje karticama biti moguće uz kratkotrajni prekid u noći na 1.siječnja 2023. mHPB i internetsko bankarstvo neće biti dostupni u subotu 31. prosinca i nedjelju 1. siječnja.

