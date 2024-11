Pripremite kape i rukavice, stiže prava zima: Temperature ispod nule, u gorju će padati i snijeg!

Vrijeme je da polako počnete vaditi šalove, kape, rukavice i one najtoplije jakne iz ormara, stiže nam i snijeg!

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, veći dio dana prevladavat će oblačno vrijeme, a lokalno može pasti i slaba kiša. Ona će uglavnom padati na krajnjem jugu. Snijega neće biti svugdje, moguć je u višem gorju i to susnježica i snijeg.

Popodne nas čeka smanjenje naoblake sa zapada, no na moru sunčanih razdoblja može biti i ranije. Vjetar do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, a na jugu ujutro prolazno i jugo.

Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu većinom između 5 i 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 7, na moru od 11 do 16 °C.