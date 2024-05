Ne spremajte svoje kišobrane! Izdali žuti alarm za dio zemlje, evo gdje se očekuje još kiše

U četvrtak i dalje nestabilno te djelomice ili pretežno sunčano. Lokalno malo kiše moguće je već prijepodne, zatim su uz jači dnevni razvoj oblaka većinom na kopnu vjerojatni pljuskovi i grmljavina.

Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, duž obale i zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 10 do 14, u gorju i niža, a na Jadranu od 12 do 17. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 °C, piše DHMZ.

Žuti alarm, potencijalno opasno vrijeme, izdan je za riječku, karlovačku i zagrebačku regiju.

Foto: DHMZ

- U sljedeća dva dana u kopnenom području većinom sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka mjestimice je moguć poneki pljusak, a u nedjelju se značajno povećava vjerojatnost za opet češće pljuskove.

Ovdje svakodnevno pratite vremensku prognozu 24sata

Na Jadranu pretežno sunčano, pri čemu na sjevernom dijelu oblačnije, a u nedjelju su posvuda mogući pljuskovi i grmljavina - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.