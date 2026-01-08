Obilne snježne oborine proteklih dana zahvatile su velike dijelove Hrvatske, stvarajući ozbiljne probleme u prometu. Situacija se stabilizirala, a za danas nema najavljenih padalina. Sve oko nevremena koje je zahvatilo Hrvatsku pratite na 24sata
Pripremite se! Danas -10, sutra stiže nova tura oborina...
Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, a ujutro u istočnim i južnim krajevima oblačnije uz moguću slabu oborinu. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare i olujna, sa sjevera u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti ujutro vrlo hladno.
Najniža temperatura u središnjim i gorskim krajevima od -14 do -9, na istoku od -8 do -6 °C, najviša uglavnom od -5 do 0 °C. Na Jadranu najniža temperatura od -6 °C na sjeveru do 5 na krajnjem jugu, a najviša između 3 i 8.
Ravnatelj DHMZ-a: U četvrtak ujutro -10, u petak nove oborine
Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler izjavio je za HTV da u četvrtak ne očekuju nove oborine, no jutro će u većem dijelu kontinentalne i gorske Hrvatske donijeti temperature oko -10 stupnjeva. Poseban problem bit će zaleđivanje snijega koji je ostao na cestama i nogostupima, što može otežati kretanje pješacima i vozačima.
