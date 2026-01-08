Obavijesti

News

SNIJEG ZAMEO HRVATSKU

Pripremite se! Danas -10, sutra stiže nova tura oborina...

Piše 24sata,
Pripremite se! Danas -10, sutra stiže nova tura oborina...
Zagreb: Najveća opasnost su neočišćeni pločnici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Obilne snježne oborine proteklih dana zahvatile su velike dijelove Hrvatske, stvarajući ozbiljne probleme u prometu. Situacija se stabilizirala, a za danas nema najavljenih padalina. Sve oko nevremena koje je zahvatilo Hrvatsku pratite na 24sata

Još jedan mega snjegović niknuo u Slavoniji. Visok je tri i pol metra i postao hit u Brodu 00:57
Još jedan mega snjegović niknuo u Slavoniji. Visok je tri i pol metra i postao hit u Brodu | Video: 24sata/pixsell

VRIJEME DANAS

Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, a ujutro u istočnim i južnim krajevima oblačnije uz moguću slabu oborinu. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare i olujna, sa sjevera u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti ujutro vrlo hladno. 

Najniža temperatura u središnjim i gorskim krajevima od -14 do -9, na istoku od -8 do -6 °C, najviša uglavnom od -5 do 0 °C. Na Jadranu najniža temperatura od -6 °C na sjeveru do 5 na krajnjem jugu, a najviša između 3 i 8.

Ravnatelj DHMZ-a: U četvrtak ujutro -10, u petak nove oborine

24sata
Foto: Pixsell/HRT

Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler izjavio je za HTV da u četvrtak ne očekuju nove oborine, no jutro će u većem dijelu kontinentalne i gorske Hrvatske donijeti temperature oko -10 stupnjeva. Poseban problem bit će zaleđivanje snijega koji je ostao na cestama i nogostupima, što može otežati kretanje pješacima i vozačima.

Više pročitajte OVDJE.

