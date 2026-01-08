Pripremite se! Danas -10, sutra stiže nova tura oborina...

VRIJEME DANAS

Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, a ujutro u istočnim i južnim krajevima oblačnije uz moguću slabu oborinu. Vjetar slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare i olujna, sa sjevera u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti ujutro vrlo hladno.

Najniža temperatura u središnjim i gorskim krajevima od -14 do -9, na istoku od -8 do -6 °C, najviša uglavnom od -5 do 0 °C. Na Jadranu najniža temperatura od -6 °C na sjeveru do 5 na krajnjem jugu, a najviša između 3 i 8.