STIŽE I SNIJEG

Alarm za cijelu Hrvatsku, jedna regija u crvenom! Debeli minusi i ledena kiša za kraj tjedna...

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: DHMZ/pixsell

Zbog navedenih uvjeta postoji visoki rizik od poremećaja u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Vjerojatna su i oštećenja infrastrukture te prijeti opasnost od lomljenja grana pod teretom leda

DHMZ je za petak izdao crveno  upozorenje za istok Hrvatske, zagrebačka regija je u narančastom, a ostatak je u žutom zbog niskih temperatura i mogućih padaina.

Osobito treba izdvojiti upozorenja zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Za područje Osječke regije izdano je crveno upozorenje, koje je na snazi u petak, 9. siječnja 2026. godine, od 00:00 do 23:59 sati. Očekuje se kiša koja se ledi, uz mjestimice stvaranje debljeg sloja leda. Stvaranje ledenog sloja se očekuje i na sjeveru zagrebačke regije, ali u manjoj mjeri. Stoga je u zagrebačkoj regiji na snazi narančasto upozorenje za poledicu - navode iz DHMZ-a.

Zbog navedenih uvjeta postoji visoki rizik od poremećaja u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Vjerojatna su i oštećenja infrastrukture te prijeti opasnost od lomljenja grana pod teretom leda.

- Građanima se savjetuje pravodobno poduzimanje mjera samozaštite i izbjegavanje putovanja koja nisu nužna. Pratite službena upozorenja i preporuka nadležnih službi te prognozu - priopćili su.

Najniža temperatura zraka bit će od -14 do -8, na Jadranu od 0 do 5 °C. Najviša većinom između 0 i 5, na obali i otocima između 7 i 12 °C.

Foto: DHMZ

